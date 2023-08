Ciro Gómez Leyva pide apoyo a FGR en investigación por atentado en su contra (14:00 h)

El periodista de Grupo Imagen dijo que esta decisión la reflexionó con algunas personas que “han estado muy cerca del caso”, así como con los abogados que lo han acompañado como asesores de víctimas y otras personas muy cercanas a él.

Agradeció el trabajo que ha realizado la Fiscalía de la Ciudad de México, aunque consideró que las investigaciones han dilatado un poco, por lo que aún no se esclarece quién está detrás del ataque que sufrió la noche del 15 de diciembre cuando se dirigía a su casa tras salir de las instalaciones de Grupo Imagen luego de su noticiero.

Agregó que este lunes se realizará una audiencia que había sido diferida y cuya fase va en la del reconocimiento de voces de algunas de las 13 personas que actualmente están detenidas por el ataque en su contra, la mayoría de ellas capturadas desde enero.

“Quizá me dirán son los tiempos de la justicia, puede ser, quién sería yo para decir que no lo son, pero siento y creo que eso lo han de sentir todas las víctimas de la violencia, siento que la investigación pudo haber avanzado a un paso más rápido”, puntualizó.

Gómez Leyva dijo que a pesar del gran número de personas detenidas en el caso, lo cierto es que aún no se esclarece el móvil del ataque en su contra y mucho menos quién lo ordenó. “Lo cierto es que pese a que hay 13 personas detenidas y una prófuga, una a la que están buscando, la incertidumbre sobre quién quiso matarme o sobre quién quiso mandarme este mensaje es absoluta”.

“Hay 13 detenidos, ha habido tantas audiencias, he tenido la información al punto como la debo tener, pero ¿quién fue? Ni idea. ¿Fue alguien desde el poder? No lo sé, ¿fue alguien para generarle un caos al poder? No lo sé, ¿fue alguien que quizo cobrarnos un trabajo? No lo sé”, expresó.