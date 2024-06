Cincuenta tarjetas amarillas y no hubo expulsión: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de junio. La virtual presidenta electa, Claudia Sheimbaum, bateó la oferta de la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, de abrir un diálogo para procesar las diferencias derivadas del asalto a la embajada de México, que culminó con la ruptura de las relaciones democráticas entre ambos países.

En abril pasado, fuerzas policiacas y militares de ese país sudamericano irrumpieron en forma violenta en la embajada mexicana en Quito para llevarse a Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, a quien México le había concedido asilo.

Sheibaum, sin embargo, no le cerró las puertas a un arreglo. Exige al gobierno de Ecuador una disculpa, la reparación del daño, y que permitan al ex vicepresidente Glas, asilarse en México.

“No es un asunto de sentarse a platicar… Ellos tienen que dar el paso”, sintetizó.

Claudia recordó que hay una demanda de México en la Corte Internacional de Justicia que pide la expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas.

La condena internacional al gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue unánime.

El ex vicepresidente Glas está preso desde abril. Hoy cumple 65 días en huelga de hambre. Sólo ingiere agua y su salud se deteriora rápidamente, según el diario La Hora de Perú.

***

Renato Sales duró poco más de dos años ocho meses como fiscal de Campeche. Demasiado tiempo con la ruidosa morenista, Layda Sansores, como gobernadora del estado.

Ayer nos confirmó su renuncia vía Whats App. ¿La gota que derramó el vaso es el pleito con los policías locales? Preguntamos al ahora ex fiscal.

“¡De todo un poco!” respondió. Completó su mensaje con un sticker de Kalimán y las palabras “serenidad y paciencia.”

En su cuenta de facebook puso que se iba “por motivos personales” , no sin antes agradecer a la gobernadora de Campeche la confianza que le tuvo.

Medios locales señalan que dejó la Fiscalía por no estar de acuerdo con el uso de la fuerza pública en contra de policías locales, que desde el 16 de marzo pasado mantienen una protesta en demanda de la destitución de la titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Marcela Muñoz.

La protesta se originó luego de que mandaron a los y las policías a sofocar un motín, en el penal de San Francisco Koben, causado por el traslado de ocho reos a un penal de Michoacán.

Los presos se aprovecharon que no iban armados para cometer toda clase de vejaciones en contra los elementos de la fuerza pública.

***

Xóchitl Galvez impugnó la elección. No pide que se anule. Sería ridículo. Le sacaron más 30 puntos. Lo que exige es que se investigue y sancione la intervención del presidente López Obrador, por un lado, y la violencia ejercida por el crimen organizado para coaccionar el voto.

“Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al presidente. Ha habido más de 50 tarjetas amarillas. En un partido de fútbol con dos tarjetas amarillas te expulsan. Aquí no. El presidente siguió, siguió y siguio. Algo tiene que hacer el Tribunal. No puede dejarla pasar”, dijo la ex candidata opositora.

“Las pasadas elecciones no se caracterizaron por ser limpias y de piso parejo. Se utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata oficial –hoy virtual president electa- Claudia Sheinbaum.”

El PAN y el PRD también lo hicieron. Alegan que no hubo piso parejo.

Denuncian la intervención de AMLO en el proceso electoral, violencia e intervención del crimen organizado, uso del aparto del Estado para promover a Sheinbaum.

Además de AMLO, denuncian intromisiones de la la CNDH, al entonces ministro Arturo Zaldívar, la senadora Antares Vázquez, entre otros.

***

El activista Fernando Belaunzarán Méndez, filósofo de formación, político de profesión, izquierdista de corazón, confiesa su tristeza por la desaparición del partido que lo llevó a una diputación federal.

“El PRD nació para empujar la democracia y ahora el PRD puede desaparecer con el fin de la transición demócrata”, lamenta.

Pero no hay mal que por bien no venga. Hay planes de fundar un nuevo partido –socialdemócrata y liberal al mismo tiempo–, a partir de lo que hoy es el Frente Cívico Nacional.

El seis de julio próximo, esa organización que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, hará un balance de lo que ocurrió en las elecciones. “Vamos a decidir si el camino es construir un nuevo partido”, dijo Belaunzarán.

A Fernando le preguntamos cuál es ahorita su principal preocupación. No dudó en su respuesta: La política permisiva del gobierno con el crimen organizado. “El gobierno se ha olvidado de sus responsabilidades en esa obsesión por el control político. Subordinó todo al control político”, acusó.

FIN.

