Científicos invitan a dueños de mascotas a cuidarlas durante el próximo eclipse (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. El próximo 8 de abril tendrá lugar un eclipse total de sol que será visible en parte de México y Estados Unidos, por lo que científicos están llamando a la población a extremar el cuidado de los animales de compañía ante este fenómeno astronómico de gran magnitud que podría influir en su comportamiento.

Y es que, de acuerdo con especialistas, el eclipse solar total del próximo mes podría confundir muchísimo a los animales y generar algunos comportamientos extraños, por lo que los científicos están vigilando los zoológicos y pidiendo a las personas que tomen notas sobre sus mascotas para conocer qué tipo de cambios podrían experimentar.

Los expertos coinciden en que los animales simplemente no saben qué hacer con los eclipses porque los fenómenos celestes no son algo para lo que su biología esté adaptada.

“Los eclipses no son comunes, pero no son raros, y los humanos podemos planificarlos. Pero para los animales de vida corta que tal vez no estén siguiendo la astronomía con las matemáticas, es bastante inesperado”, dijeron.

El próximo eclipse total pasará sobre América del Norte el 8 de abril, comenzando en México y formando una línea diagonal hacia el noreste que se extenderá desde Texas hasta Maine y New Brunswick, Canadá. Cruzará las montañas Adirondack de Nueva York alrededor de las 15:25 horas, según la NASA.

En otros eclipses captados en años recientes se observó que, cuando oscureció a primera hora de la tarde, las cabras cercanas rápidamente pasaron de locuaces a silenciosas y asumieron una posición de descanso.

Los científicos también han invitado a la gente a observar a sus mascotas y animales de granja durante el eclipse.

La NASA también ha invitado a grabar el repentino sonido de silencio que una vez más se espera cuando el cielo se oscurece abruptamente, pues se sabe que las aves y los insectos se quedan repentinamente en silencio durante los eclipses totales.

