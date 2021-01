Cienfuegos ofreció protección a los Beltrán Leyva ¿A cambio de favores? (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de enero. De acuerdo al expediente difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el general Salvador Cienfuegos, ofreció no molestar al cártel de los Beltrán Leyva, pero ¿A cambio de qué?

A través de un texto se observa que el exsecretario de Sedena dijo a Daniel Silva, ‘El H9’, que intercedería por él y todo el cártel, para que el gobierno de Sinaloa (2016) los favoreciera.

Luego del triunfo de Quirino Ordaz, uno de los mensajes reveló a los líderes criminales, que Cienfuegos buscaría apoyarlos, para controlar parte del mercado.

“Ayúdenme a tratar de arreglar las cosas para que ganen terreno y más personal, para que ya no roben y le estén echando la culpa a mi ahijado, porque quieran o no, esas cosas llegan hasta donde estoy, pero no se preocupen, yo los estoy apoyando con el nuevo gobierno que entrará en Sinaloa, nomás que no les quería decir nada hasta que estuviera todo acomodado”, se lee.

Otro de los compromisos que se pueden leer en los mensajes es que el exfuncionario ofreció protección al grupo criminal de los Beltrán Leyva y a su líder “El H2”.

Con lo anterior “El H9” también parte del cártel informó informó a su líder, que el general Cienfuegos les ofrecía protegerlos, para no tener problemas con el Ejército, operativos, La Marina, ni la Policía Federal.

Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/cienfuegos-ofrecio-proteccion-a-los-beltran-leyva-a-cambio-de-favores/

