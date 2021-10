Ciencia: ¿Los gatos usan sus maullidos como un lenguaje? (14:00 h)

Si te ha tocado convivir con un felino doméstico sabes que en algún punto te buscará, soltará algún sonido curioso y pegará su pelaje contra tu pierna.

Es decir, sabemos que buscan formas de comunicarse con los humanos.

Justo intentando descifrar la forma en que se comunican los gatos con los humanos es que surgió un curioso estudio que analizó las variaciones de los ronroneos, maullidos, gemidos, chillidos, aullidos, gruñidos y otras formas de comunicación entre “michis” y sus dueños.

(Foto: Pixabay)

Los gatos nos hablan

Si tienes un gato, sabes que logran comunicarnos lo que quieren. Es decir, de alguna forma establecer una comunicación con los humanos.

Ahora bien, comprender exactamente lo que los “michis” quieren decir es algo muy distinto. Justo esto es lo que intentó entender un grupo de científicos suecos, dirigidos por Susanne Schötz, en una serie de experimentos que se volvieron relevantes este año.

La doctora Schötz es experta en fonética, así que decidió estudiar los diferentes tipos de maullidos de los gatos, y de ahí nació su investigación “Melodía en la comunicación entre humanos y gatos (Miaú-sica): origen, pasado, presente y futuro”.

Schötz descubrió que cada tipo de sonido que emiten los gatos representa algo que quieren comunicar, y normalmente los humanos que conviven con ellos entienden sin demasiados problemas de lo que se trata.

El secreto está en el tono

En su primer trabajo sobre el tema, Schötz descubrió que los gatos emitían sonidos con tonos diferentes dependiendo de la circunstancia.

Así, a la hora de la comida sus maullidos tenían un aumento tonal al final; mientras que gatos en la sala de espera de su veterinario maullaron con una caída tonal hacia el final de su ronroneo.

Lo más interesante es que los humanos que escucharon las grabaciones de los sonidos, todos con sus propios gatos, podían distinguir sin problema cuáles maullidos se emitieron buscando comida y cuáles en el veterinario.

Así, en esta primera aproximación, la experta determinó que existen formas muy logradas de comunicación entre los gatos y los humanos.

El lenguaje felino

Gracias a este primer trabajo, que se publicó en el 2018, Schötz decidió seguir explorando el tema. Aprovechó que tenía cinco gatos para estudiar los sonidos que emiten.

Por eso publicó otros dos estudios en años más recientes, que le permitieron en conjunto ganar el premio Nobel de Biología de este año, que se otorga a investigaciones curiosas que de inicio dan risa, y luego nos llevan a reflexionar.

En sus experimentos, la experta usó la voz de sus mininos para descubrir que los distintos sonidos que emiten los gatos son más complejos de lo que se piensa.

Así, usando los mismos métodos que se usan para estudiar el habla humana, concluyó que los gatos tienen una amplia gama de señales vocales, y no solo las usan para pedir alimento.

E incluso cuando lo piden, tienen variaciones para ser muy específicos en sus demandas.

El dialecto de grupo de los michis

Entre las curiosidades que encontró en su investigación es que, en los hogares con varios gatos, los felinos pueden desarrollar lo que ella llama un “dialecto de grupo”, incluso si no se llevan bien.

“Ellos escuchan y aprenden lo que dicen otros gatos para obtener lo que quieren y adoptan esos sonidos exitosos para sus propios fines”, explica Schötz en una de sus investigaciones.

El planteamiento de Schötz va en contra de la creencia, sostenida incluso por algunos veterinarios, de que los gatos solo maúllan en un estado infantilizado perpetuo, sin demasiada conciencia de sus sonidos.

¿Los gatos tienen lenguaje?

Ahora bien, la doctora no afirma que los felinos manejan un lenguaje como lo entendemos los humanos.

No pueden comunicarse para hablar de sus planes, o llegar a acuerdos pacíficos de no agresión, ni nada de eso. Es decir, no tienen un lenguaje real, pero cada gato tiene su propia voz personal para comunicarse.

Al comparar a sus cinco gatos, más allá de algunas imitaciones de sonidos, la mayoría tenía una voz particular que usaban para sus fines propios, e incluso para entretenerse.

Por ejemplo, Schötz reveló que sólo uno de sus gatos imitaba el sonido de unos pájaros cuando pasaba cerca de ellos.

Así, es posible que gracias a estudios como éste, estemos más cerca de entender a los misteriosos -y bellos- felinos.