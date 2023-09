Christian Chávez se disculpa por traje de charro rosa y tenis; “yo no soy charro” (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Tras la ola de críticas contra el cantante Christian Chávez por usar algo parecido a un traje de charro rosa y tenis, durante el concierto de RBD en Nueva York, el fin de semana pasado. Finalmente, el integrante de la banda compartió un video en el que se disculpó por portar un vestuario que rompe con los cánones.

A través de una historia en Instagram, Christian Chávez se disculpó con los fanáticos y personalidades que se ofendieron porque usó algo similar a un traje de charro de color rosa y tenis, en un concierto de RBD, mientras cantaba con el Mariachi de Nueva York.

“Estoy haciendo este mensaje porque mucha gente, muchas personas se ofendieron por usar un traje, que no es un traje de charro, quiero aclarar. El traje de charro tiene otras características y obviamente, lo que estoy haciendo en este video, es para las personas que se sintieron ofendidas. Lo siento mucho”.

Ante la disculpa, Christian Chávez justificó haber usado un ‘traje de charro’ de color rosa y tenis, negando que fuera un vestuario original. Incluso, añadió que fue una reinterpretación de este, por lo cual, no estaba concursando para una competencia de vestuarios tradicionales.

“No es un traje de charro, yo no soy charro. Simplemente, es una reinterpretación de la mexicanidad, como el color rosa mexicano, como en algunas partes de México, pero es un show. Yo no soy charro. No estoy en una competencia de charro y, obviamente, respeto muchísimo a esa comunidad. Y, si se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento fue así”, recalcó.