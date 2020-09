Chester perdió a su dueña por Covid-19, busca hogar (23:45 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. Un albergue para animales rescató y puso en adopción a Chester, un perro que perdió a su dueña por el Covid-19.

El can era el compañero de una comerciante del mercado de Andahuaylas, en el distrito de Santa Anita en Perú, quien tras su muerte Chester quedó desamparado.

Para ayudar, los locatarios le colocaron un letrero con la leyenda: “Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”.

No obstante, muchas personas lo ignoraban e incluso llegaron a agredirlo, en lugar de brindarle apoyo.



Nataly Oblitas, encargada del albergue para animales Huellitas Felices Perú, y quien además trabajar en el albergue encontró a Chester.

“Nosotros todos los fines de semana hacemos ventas de camitas, ropita en diferentes distritos para nuestros rescatados, entonces fue que lo encontramos de casualidad, prácticamente se puede decir que Dios lo ha puesto en nuestro camino”, declaró Oblitas

Afortunadamente, el perrito fue atendido por los veterinarios, quienes informaron que presentaba un una inflamación en el ojo.

Huellitas Felices Perú mantiene a los usuarios al tanto de la evolución de Chester, quien aún busca quien lo adopte y le dé un hogar.

