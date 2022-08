Chef oaxaqueño llega a la final del S.Pellegrino Young Chef Academy 2022-23 (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de agosto. Luego de haber competido con jóvenes chefs de todo el mundo, cuatro jóvenes talentos de México lograron lograron posicionarse dentro de los quince finalistas regionales de América Latina y el Caribe, superando un riguroso proceso de selección por parte de la escuela ALMA – The International School of Italian Cuisine ubicada en Italia, la cual evaluó su plato de autor presentado durante el proceso de inscripción.

Los cuatro cocineros mexicanos que han llegado a la final regional, competirán ante once jóvenes más de América Latina y el Caribe originarios de países como Colombia, Chile, Perú, Brasil, República Dominicana, Paraguay y Panamá, para lograr obtener un lugar dentro de la Gran Final de S.Pellegrino Young Chef Academy 2022-23 que se llevará a cabo en Milán en 2023 para continuar transmitiendo su pasión, visión, cultura, sabor, técnica, creatividad, habilidad e innovación detrás de sus platillos, ante un jurado compuesto por expertos de renombre en el mundo gastronómico.

La escuela ALMA seleccionó a los talentos más brillantes de cada región para traspasar los límites de la gastronomía en la siguiente fase y encontrar al ganador absoluto de la contienda. Los grandes finalistas mexicanos de América Latina y el Caribe para esta edición son:

ERICK ALFREDO BAUTISTA CHACÓN

Oaxaca su tierra y sus manos

“Gracias a la conexión que tenemos con nuestro pueblo y la tierra, se pueden hacer excelentes platos con productos cotidianos de nuestros alimentos mexicanos, debemos usar todos nuestros recursos naturales sin explotarlos. Quiero resaltar que no soy de Oaxaca de nacimiento, pero mi familia lo es, esa es mi herencia, aquí muestro el valor que le doy a la tierra de mi bello Oaxaca” resaltó Erick.

JORGE ESTEBAN SÁNCHEZ

Atún del norte + cerdo del sur + México

“Me apasiona mucho la gastronomía. En cada uno de mis platillos resalta mi país, su gente, sus ingredientes y sabores únicos, por ello, reconozco la importancia de mi entorno, mi comunidad y los productos que se distinguen por su rendimiento dentro de las directrices de sostenibilidad, tengo la responsabilidad de compartir con los comensales la riqueza, la tradición y la cultura que ofrece la cocina mexicana ¡Estoy orgulloso de México!” mencionó Jorge.

CRISTINA HANHAUSEN

Reliquia de familia

“A través de este plato expreso mi trayectoria, la forma en que creé mi personalidad en la cocina y las experiencias que me han formado como chef. Tiene elementos de diferentes países, entre ellos, México y Panamá por mi nacionalidad, Italia por mi ascendencia y formación gastronómica y Japón por la pasión que he adquirido por la cocina japonesa debido a mi trabajo actual. La fusión de todos crean una mezcla de sabores y técnicas que me representan” mencionó Cristina.

XCHEL GONZÁLEZ

Ecosistema “The Chinampas”

“Las chinampas son un sistema agrícola eficiente y sostenible, son un conjunto articulado de islas flotantes artificiales que se construyeron desde la época prehispánica. Por ello, a través de este plato, que se ha inspirado en este ecosistema, utilizando solo ingredientes que se cultivan o se pueden encontrar en este lugar, aplicando técnicas y preparaciones de la gastronomía mexicana, buscó resaltar la importancia de las chinampas, los productos orgánicos que se cultivan allí y también buscó reconocer el arduo trabajo del productor” comentó Xchel.

La espera terminó para los cuatro chefs mexicanos, ahora es momento de mostrar su talento en la final regional donde tendrán que presentar sus platos de autor ante un jurado local compuesto por los chefs Lula Martín del Campo, Rodolfo Guzmán, Arlette Eulert, Helena Rizzo y Debora Fadul. Cada final regional de las 15 áreas geográficas, enviará a cuatro chefs a la Gran Final. Tres de ellos competirán por premios colaterales: el Premio S.Pellegrino a la Responsabilidad Social, el Premio Acqua Panna a la Conexión en Gastronomía y el Premio Food for Thought para los Amantes de la Alta Gastronomía. Pero solo uno tendrá la oportunidad de ser nombrado como el mejor chef joven del mundo.

En la Gran Final, los jóvenes chefs que compiten por el premio principal, tendrán la oportunidad de volver a cocinar sus platos de autor, pero esta vez para “Los Siete Sabios” un gran jurado compuesto por algunos de los mejores chefs del mundo.

