Checo Pérez choca en las PL2 del GP de Italia 2023 y termina en tercer lugar: ve el impactante video (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. Sergio “Checo” Pérez chocó en las Prácticas Libres 2 del GP de Italia 2023 en una curva de alta velocidad del Circuito de Monza. A pesar del impacto, el piloto mexicano de Red Bull salió por su propio pie y el monoplaza RB19 no sufrió daños de consideración rumbo a la carrera del domingo y el resto del fin de semana.

El “Ministro de Defensa” terminó las Prácticas Libres 1 y 2 (PL1 y PL2) en el tercer lugar. El tapatío se mostró seguro en Monza e incluso superó a Max Verstappen en la segunda sesión del día, mientras que Ferrari también lució sólido.

Corrían los últimos minutos de las PL2 del GP de Italia 2023 cuando Checo Pérez se derrapó en la vuelta más rápida del Circuito de Monza. El mexicano rozó con el límite de la pista y se derrapó.

Inmediatamente, se salió de la pista y tocó ligeramente el muro de contención tras caer en la trampa de arena. El monoplaza no sufrió mayores daños, por lo que pudieron sacarlo sin mayores contratiempos.

El ligero impacto por parte del tapatío marcó el fin de su participación en las PL2 de Monza. Sin embargo, no pudieron bajarlo de la tercera posición con menos de cuatro minutos en el reloj.

Pese al accidente, Checo Pérez terminó en tercer lugar las Prácticas Libres 2 (PL2) del GP de Italia 2023. De esta forma, el tapatío consiguió la misma posición que en las Prácticas Libres 1 (PL1) y buscará mantener la misma inercia de cara a la carrera del domingo en Monza.

El piloto mexicano se enfrentó a una sesión de PL2 con mucho tráfico que le complicó la misión de estar en el Top 3 rumbo a las próximas etapas del GP de Italia. “Qué desastre, debemos ser mejores que esto”, dijo en la radio.

Max Verstappen, quien lució frustrado cuando no estaba en la primera posición, estuvo de acuerdo con la interpretación de su compañero. Al final, tanto Ferrari como McLaren complicaron a Red Bull en la segunda práctica del viernes

Durante los últimos 20 minutos, Checo Pérez probó el ritmo de carrera, esperando un buen resultado el fin de semana, tratando de acercarse un poco a Max Verstappen en la tabla de pilotos, aunque la pelea luce complicada a estas alturas de la competencia.

No pasaron ni cinco minutos en las Prácticas Libres 2 del GP de Italia 2023 cuando Lance Stroll, piloto canadiense de Aston Martin, provocó una bandera roja en Monza.

Muy pronto en la prueba, el monoplaza perdió potencia en la pista y dio oportunidad para que el compañero de Fernando Alonso se orillara fuera de la pista. Sin embargo, las acciones se detuvieron por algunos minutos en lo que trasladaban el coche fuera del circuito.

Después de casi cinco minutos, los pilotos se colocaron en una nueva formación de salida para, ahora sí, arrancar la PL2 del GP de Italia 2023.

Checo Pérez comenzó el fin de semana por el GP de Monza 2023 con el pie derecho. En las Prácticas Libres 1 terminó en el tercer lugar, sólo por detrás de su compañero de Red Bull, Max Verstappen, y el español de Ferrari, Carlos Sainz.

El “Ministro de Defensa” fue tercero para Red Bull, con Charles Leclerc, que estuvo atrapado en el garaje durante parte de la sesión mientras se realizaba un cambio en la configuración de la suspensión de su SF23, siendo el cuarto más rápido por delante del Mercedes de George Russell, que completó la clasificación entre los cinco primeros.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁

Max Verstappen gets his weekend at Monza off to a dream start 👌#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/2KrPifbT93

— Formula 1 (@F1) September 1, 2023