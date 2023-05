César fue sentenciado por uso excesivo de legítima defensa en asalto de Neza (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de mayo. “¿Defenderme o morir?” fue el dilema al que se enfrentó César el 18 de junio de 2022, cuando al dirigirse a su trabajo en una combi fue bajado a punta de pistola por dos sujetos que se subieron a asaltar la unidad, y al temer por su vida, disparó en defensa propia.

Esto le costó una sentencia de dos años y siete meses por homicidio con uso excesivo de legítima defensa.

Como todos los días, César salió de su casa a las 05:00 horas para dirigirse a su trabajo como guardia privado en la Ciudad de México; sin embargo, a la altura de avenida Pantitlán, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, dos personas se subieron a asaltar la combi en la que venía.

“Veo que se levantan dos tipos, uno de ellos está casi cerca de mí, el otro tipo está atrás del chofer, el cual lleva un arma. Yo en ese momento no alcanzo a distinguir de qué tipo es, sólo veo una pistola y pues nos empiezan a quitar los celulares, las carteras y a pedirnos todo lo que traemos a la mano”, relató a MILENIO.

Sin embargo, para los asaltantes eso no fue suficiente y comenzaron a tocar de manera indebida a una joven que estaba al lado de César, quién pidió a los hombres que pararan ya que la mujer les había dado todo lo que tenía, esto molestó a los dos sujetos y uno de ellos le pegó un cachazo en la cabeza diciéndole: “No te hagas el héroe”.

Tras esto, la combi fue redirigida a la calle Balvino Dávalos en donde los asaltantes bajaron a César de la unidad y comenzaron a golpearlo y amenazar diciendo que lo iba a matar, por lo cual ante el miedo decidió sacar su pistola y accionar contra ambos sujetos.

“Me dice ‘¿Te quieres morir?’, pues entonces te vas a morir, cabrón (sic); me tratan de tirar y ahí es en ese momento cuando yo saco mi arma y pues les disparó, yo literal eso no recuerdo cuantos disparos les hice al primer han de haber sido dos o tres y al otro dos”, contó.

Tras esto, los pasajeros de la combi comenzaron a descender y le dijeron a César que huyera prometiéndole que no lo iban a delatar ya que él los defendió, sin embargo, decidió quedarse en espera de que llegaran las autoridades porque sabía que no había hecho nada malo, solo había defendido su vida.

Las autoridades del Estado de México no pensaron lo mismo e iniciaron un proceso en su contra acusándolo del uso excesivo de legítima defensa, argumentando que aunque tenía permiso para portar el arma, no debió accionarla en contra de los asaltantes, quienes murieron a consecuencia de los disparos.

“Dicen que no medí mi fuerza, que no era necesario el haber disparado en contra de estos dos tipos, ellos argumentan que no sabemos a ciencia cierta las posibilidades, que ellos no saben qué hubiera pasado después, si a la hora que me bajaron a lo mejor no me disparaban, a lo mejor sí me disparaban”, lamentó.

La sentencia fue dictada a inicios de mayo y ahora debe cumplir en libertad la pena media de dos años y siete meses impuesta para este tipo de delitos que entran en el homicidio culposo.

Además debe pagar 500 mil pesos como parte de la reparación del daño tanto a la familia de los asaltantes, como al Estado de México.

Para César esta sentencia es sinónimo de injusticia ya que está siendo criminalizado por defender su vida; por lo cual buscará junto con sus abogados impugnar la resolución para ser absuelto de los cargos que en su contra.

“Por desgracia en esos momentos uno trata de salvarse la vida, hay gente que a lo mejor no hace nada, no se defiende o no tiene con qué defenderse, yo en mi caso, pues si tenía con qué defenderme y pues ni modo ¿no? ahora sí que en su momento pensé ‘o soy yo o son ellos'”, precisó.

Este hecho se da a la par de la sentencia en contra de Roxana Ruíz, la cual también fue emitida en los juzgados de Neza – Bordo y condenó a la joven a seis años y dos meses de prisión tras asesinar en defensa a Sinaí “N” quién abusó sexualmente de ella en mayo del 2021; la joven también fue acusada del uso excesivo de legítima defensa.

