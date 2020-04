Cero invitados en informe de AMLO (14:25 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de abril. El primer informe que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá para 2020, será más que atípico, pues las medidas implementadas por la presencia de COVID-19 en México, obligan a que este sea sin invitados.

Se prevé que durante el acto, el mandatario anuncie apoyos económicos para las pequeñas y medianas empresas que se están viendo afectadas por la cuarentena.

Será a las 17:00 horas cuando el titular del Ejecutivo salga al patio de honor de Palacio Nacional para hablar de las acciones que su gobierno ha realizado en este segundo año de su gobierno.

A diferencia de 2019, no estará el gabinete legal ni ampliado, no llegarán los gobernadores, y mucho menos habrá invitados especiales. Tampoco habrá guardia de honor integrada por cadetes del Heroico Colegio Militar, banda de guerra, y aún no se confirma si el mandatario saldrá acompañado por los representantes del congreso y la Suprema Corte como se acostumbra.

“Voy a hablarle al pueblo a través de ustedes, a través de los medios. Voy a leer el informe. No me van a acompañar, porque seríamos más de 50, los miembros del Gabinete. Voy a estar solo, con el pueblo y con ustedes”, expuso AMLO durante su conferencia matutina de este sábado.

Quienes sí estarán en el patio, son el equipo de audio y video de la Presidencia, así como fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación, mientras que todos los periodistas podrán seguir en vivo la transmisión desde el salón tesorería y la sala de prensa.

La Razón/Foto:Cuartoscuro

Compartir