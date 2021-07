CEPCO mantiene monitoreo constante en las regiones por la presencia de lluvias (22:29 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de julio. La Coordinacion Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) hace del conocimiento que la información sobre el desborde de la represa en la Agencia Guadalupe Cuautepec, Municipio de San Juan Suchitepec, represa alimentada por el río Mixteco, es falsa.

La CEPCO lleva un monitoreo constante a través de sus delegados regionales en la entidad para mantener informada a la población ante la presencia de algún evento natural que afecte a la población y tomar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y vidas de las y los oaxaqueños.

La dependencia pide a la población en general a no caer en la desinformación, así como no circular información que carezca de veracidad y no haya sido verificada por las autoridades correspondientes, ya que las lluvias seguirán presentes en la entidad y han sobrepasado lo habitual.

