Celebrará Oaxaca el Día de Muertos, la fiesta más viva de todas, con más de 140 actividades culturales y artísticas (12:35 h)

Ciudad de México, 8 de octubre. El característico olor del copal, el fresco viento que ondea el papel picado y la presencia de la flor de cempasúchil, serán parte de las más de 140 actividades culturales y artísticas del programa Día de Muertos, la fiesta más viva de todas, que el Gobierno de Oaxaca realizará del 25 de octubre al 4 de noviembre.

Desde el Complejo Cultural Los Pinos, el Gobernador Salomón Jara Cruz invitó a las personas de México y el mundo a visitar el Corazón Cultural, Lingüístico y Gastronómico de México, para que se impregnen de las tradiciones de los pueblos oaxaqueños, que honran la memoria de quienes ya no están, con una celebración solemne, alegre y colorida.

“Tendremos una gran cartelera que reivindica siempre nuestro origen, raíces, memoria e identidad; Oaxaca siente un gran orgullo por su herencia ancestral, es uno de los estados donde se vive con más fervor esta celebración”, afirmó.

La titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora indicó que, en este marco, se espera el arribo de más 89 mil personas y una derrama económica superior a los 380 millones de pesos.

Mientras que, su homóloga en Oaxaca, Saymi Pineda Velasco dio a conocer que, del 26 de octubre al 3 de noviembre se realizará un tapete de arena en el atrio de la iglesia del Barrio de Jalatlaco, un concurso de fachadas en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y el circuito floral “Flores que guían el alma”.

Además, el 29 de octubre, en coordinación con el Sistema Estatal DIF se llevará a cabo la Diverti Muertos y, el 30 de octubre, a las 18:00 horas, la Verbena Xandú, con la participación de diversas dependencias.

En ese mismo horario, el 31 de octubre tendrá lugar la Gran Comparsa de Día de Muertos y el Concurso de Catrinas que premiará los tres primeros lugares. También se efectuarán conciertos importantes del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Alameda de León, Barrio de Xochimilco y San Pablo Villa de Mitla a las 20:00 horas.

El director general del Instituto del Deporte, Arturo de Jesús Chávez explicó que el Torneo de Taekwondo se desarrollará el 25 y 26 de octubre, en el Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón; y el Festival de Deportes del Combate, del 26 al 29 de octubre, en la Alameda de León.

El 25 y 26 de octubre también será el Torneo Estatal de Surf en Puerto Escondido. Mientras que, del 1 al 2 de noviembre se realizarán las actividades: Catrinas en el Mar, Carrera Atlética, Festival de Skateboarding y Torneo de Fútbol Infantil, en diversas sedes del estado.

El secretario de Desarrollo Económico, Raúl Ruiz Robles informó que esta dependencia tendrá a cargo la Casa Hecho en Oaxaca, edición Ofrenda y Herencia, que se abrirá del 28 de octubre al 4 de noviembre en la Real Alhóndiga de Antequera, en un horario de 10:00 a 21:00 horas.

Asimismo, el Concurso Estatal del Día de Muertos, el cual tendrá cuatro categorías y 14 premios con una bolsa de 72 mil pesos, y el Mercado de las Ánimas a realizarse del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Gastronómico de Oaxaca.

El director general del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca (ILEO), Víctor Cata agregó que, del 31 de octubre al 3 de noviembre, esta dependencia llevará a cabo conciertos, obras de teatro y presentaciones alusivas a esta celebración. A partir del 30 de octubre se exhibirán diversos paisajes lingüísticos en fachadas del Centro Histórico de la ciudad.

La secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Juana Hernández López explicó que, del 28 al 30 de octubre, se realizarán las Leyendas vivas, un recorrido teatral de seis funciones a efectuarse en el Barrio de Xochimilco.

El subsecretario de Vinculación, Difusión, Promoción Cultural y Artística de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Camilo Martínez Ortiz añadió que esta dependencia realizará más de 50 actividades, distribuidas en 11 sedes, algunas de ellas en colaboración con diversos municipios.

Aunado a la exposición de más de 35 altares representativos de las 16 culturas de los pueblos indígenas y afromexicano, que se presentará en el zócalo capitalino.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir