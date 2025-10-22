Celebrará Mercado Zonal Las Flores su tradicional Verbena del Día de Muertos (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de octubre. Como parte de la estrategia para impulsar el comercio en los mercados, establecida en el Plan Municipal de Desarrollo, la Secretaría de Gobierno y Territorio, a través de la Dirección de Mercados invita a la ciudadanía a disfrutar de la Verbena del Día de Muertos en el Mercado Zonal Las Flores.

Esta celebración se llevará a cabo en el pasillo central del mercado, del 29 de octubre al 2 de noviembre, en un horario de 8:00 de la mañana a 8:30 de la noche, con la participación activa de las y los comerciantes del lugar.

Durante la verbena, las y los asistentes podrán encontrar todo lo necesario para sus altares de Día de Muertos, como: flores de cempasúchil, Pan de muerto, Veladoras, Frutas, dulces tradicionales, mole, adornos y mucho más

Además de promover una de las tradiciones más representativas de Oaxaca, esta actividad impulsa la economía local, fortalece los lazos comunitarios y reafirma el valor de los mercados como espacios vivos de identidad y cultura.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez que preside Raymundo Chagoya Villanueva, refrenda su compromiso con el comercio local y con la ciudadanía, generando oportunidades de convivencia y desarrollo, en ese sentido, invita a todas y todos a asistir a esta celebración y apoyar a las y los comerciantes del Mercado Zonal Las Flores, en un ambiente lleno de color, sabor y tradición.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir