Celebra Mitla 10 años de ser Pueblo Mágico con una carrera atlética (16:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 16 de septiembre. Con actividades culturales, recreativas y deportivas, la Villa de Mitla celebra 10 años de que dicha tierra fue reconocida como Pueblo Mágico, el festejo incluye calendas, muestras gastronómicas e incluso una carrera atlética llamada “10 años de magia”, la cual iniciará en el centro de la población a las 7:30 de la mañana.

Con relación a la competencia atlética, la salida será en el campo municipal, con meta en el centro de la población. El costo de inscripción es de $150 pesos, los registros se pueden llevar a cabo mediante el número 951 254 35 22. El kit de corredor incluye número y medalla conmemorativa.

La premiación que se entregará en la distancia de 10 kilómetros es la siguiente, dentro de la categoría libre el primer lugar recibirá $1,500 pesos, el segundo $1,000 pesos, en tanto el tercer sitio obtendrá $500 pesos, tanto en la rama femenil como varonil. En la categoría veteranos, los premios van de los $1,000 pesos al primer sitio, el segundo lugar obtiene $600 pesos, mientras que el tercer lugar $400 pesos. En la categoría 5k la premiación para el primero, segundo y tercer sitio, la premiación será en especie.

Las actividades inician el viernes 19 de septiembre a las 18:30 horas con la inauguración de la zona arqueológica iluminada, a las 19:00 horas, se realizará el legado de manos mágicas, con la plática de la historia de los textiles en Mitla. El sábado 20 de septiembre a las 18:30 horas, está programada la calenda de celebración, con un recorrido por las principales calles de la población. A las 20:00 horas será el baile de celebración en el centro de la población.

El domingo 21 de septiembre a las 7:30 de la mañana será el inicio de la carrera atlética, en tanto de 9:00 a 17:00 horas, se podrá apreciar la muestra gastronómica “Sabores de Mitla”, la cual ofrece antojitos, bebidas ancestrales, postres y más. A las 10:00 de la mañana será la presentación folclórica de la casa de la cultura.

