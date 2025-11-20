Cayó José Socorro ,“EL L12″, y una decena de criminales ligados al CJNG (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de noviembre. En un operativo conjunto realizado en Sinaloa, autoridades federales y estatales lograron la detención de 15 generadores de violencia que operaban en el norte del país. Entre ellos se encuentra José Socorro “N”, alias “El L12”, líder de una célula criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana, Baja California, relacionada al narcomenudeo, sicariato, cobro de piso, extorsión y administración de máquinas tragamonedas.

Cae José Socorro “N”, objetivo prioritario en Tijuana

José Socorro “N” fue detenido en Culiacán tras labores de inteligencia que permitieron ubicarlo en la capital sinaloense.

Según las autoridades, se trata de uno de los principales generadores de violencia en Tijuana, con tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio, entre ellas un feminicidio ocurrido el 11 de septiembre de 2025.

El presunto criminal será trasladado en las próximas horas a Tijuana, donde un Juez de Control determinará su situación jurídica. Su captura se considera un golpe relevante contra la estructura delictiva que operaba en la frontera norte.

Operativo en Navolato: 14 detenidos y un arsenal asegurado

En una segunda acción, realizada en Navolato, agentes del Gabinete de Seguridad detuvieron a 14 personas, luego de una denuncia ciudadana al número 089 que alertó sobre sujetos armados en un hotel.

Durante el operativo participaron elementos de la Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional, SSPC y corporaciones locales. Entre los detenidos había tres extranjeros, todos presuntamente vinculados a actividades criminales en Sinaloa y Baja California.

Las autoridades aseguraron 13 armas largas y una ametralladora, además de equipo táctico que los sospechosos tenían en su poder.

Operaban entre Sinaloa y Baja California

Los detenidos mantenían operaciones delictivas tanto en Tijuana como en diversas zonas de Sinaloa, según detalló el Gabinete de Seguridad. Su captura forma parte de los esfuerzos para desarticular células que se desplazaban entre ambos estados para cometer delitos de alto impacto.

El Gobierno de México reiteró que estos resultados responden al trabajo coordinado entre instituciones federales y locales para detener a generadores de violencia y reforzar la seguridad en el norte del país.

