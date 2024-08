¡Cayó de espaldas! El clavado de cero puntos que quitó a México el sueño de otra medalla (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. La mexicana Aranza Vázquez quedó fuera de la final femenil de clavados en los Juegos Olímpicos París 2024 luego de un desafortunado incidente en el trampolín de tres metros.

¿Cómo sucedió?

Resulta que la atleta de La Paz, Baja California Sur, cayó de espaldas a la piscina luego de no ejecutar eficazmente una mortal hacia atrás, razón por la que fue condenada por los jueces.

De hecho, la clavadista de 21 años metió una apelación ante los jueces argumentando que un ruido en las gradas la distrajo; sin embargo, esta no procedió, por lo que se quedó con una calificación de cero, misma que sentenció sus posibilidades de instalarse entre las 12 finalistas.

Tras este desafortunado incidente, la mexicana no pudo contener las lágrimas, por lo que su equipo de entrenadores intentaron animarla.

Asimismo, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, le dedicó un emotivo mensaje mediante redes sociales asegurando que será una prueba que superará.

“Querida Aranza, hay pruebas que nos pone el deporte y la vida. Tú eres una mujer que sabe sobreponerse a estos altibajos. No hay nada que una mujer como tú no pueda superar, seguirás siendo la gran Aranza Vázquez. Mi admiración y cariño para ti”, escribió la titular del COM.

México tendrá presencia en la final femenil

Es importante mencionar que Alejandra Estudillo, la otra mexicana que compitió en la misma prueba, sí logró conseguir su boleto a la final después de culminar en el quinto puesto.

La atleta chiapaneca buscará un lugar en el podio en la final que se llevará este viernes 9 de agosto en el Centro Acuático Saint Denis.

La prueba iniciará en punto de las 7:00 horas tiempo del centro de México y podrás seguirla a través de Claro Sports y TUDN. Además, recuerda que aquí en Publimetro Deportes te mantendremos informado sobre toda la actividad de los atletas mexicanos.

Publimetro/Foto:AP

