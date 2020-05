Casos de coronavirus aumentan entre los trabajadores agrícolas del sur de Nueva Jersey (23:30 h)

Los funcionarios del Departamento de Salud no identificaron la granja del condado de Salem “por razones de privacidad . “El Departamento de Salud de Salem está trabajando directamente con la granja”, expresó la portavoz del Departamento de Salud del condado de Salem, Nancy Kearney.

El alcalde de Upper Pittsgrove, Jack Cimprich, dijo que no sabía cómo el agricultor estaba aislando a los trabajadores infectados en los dormitorios del campamento, comedores y campos. “No me sorprendería, de hecho, si no se ha extendido a todo el grupo”, dijo a NJ Spotlight.