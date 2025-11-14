Caso de violencia y crueldad animal extrema en Oaxaca; hombres entierran varilla a perrito (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. Un caso más de maltrato y crueldad animal fue denunciado a través de redes sociales, donde un lomito fue atacado con una varilla por dos personas en Ocotlán de Morelos.

Según versiones, dos sujetos que se transportaban a bordo de una camioneta azul propiedad de una ferretería fueron responsables del ataque al lomito dejándole el fierro en el cuerpo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los presuntos responsables que atacaron de manera salvaje al perrito sobre la calle Ayuntamiento de la colonia Santa María Tocuela.

Una chica encontró al animalito y reportó a la Policía Municipal y Protección Civil de Ocotlán de Morelos para brindarle atención médica.

Tras conocer el hecho, los uniformados trasladaron al lomito a la veterinaria “Bobby” de la localidad, quedando como responsables Aemyn Fernández y Ahiza Ramirez, sin embargo, solicitan el apoyo de la ciudadanía para cubrir gastos veterinarios.

Las personas que puedan brindar el apoyo lo pueden hacer directamente en la veterinaria ya mencionada o contactarse al número 9516063615, o través de la siguiente cuenta, Banco Azteca, número de tarjeta 4027660013870185 a nombre de Ahiza Jesira Ramírez López.

Se le pide a la ciudadanía que cuente con cámaras por favor contactarse para recabar pruebas ya que se hará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), ya que este hecho está tipificado en las leyes como un delito y tiene penas de tres a 8 años de cárcel si fallece la víctima.

Ocotlán de Morelos se localiza en los Valles Centrales de Oaxaca.

