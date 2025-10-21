Carrera con causa “Niños mixtecos rumbo al mundial de robótica en China” (11:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. Con el objetivo de apoyar a los “niños mixtecos rumbo al mundial de robótica en China”, el próximo domingo 26 de octubre se llevará a cabo en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, la carrera atlética con causa de 5 kilómetros, el objetivo es recaudar fondos para apoyar a los bicampeones nacionales de robótica educativa, quienes representarán a México en el mundial de la especialidad en el gigante asiático.

Las inscripciones se pueden llevar a cabo en la calle de Reforma #10, centro, o bien el día del evento, en un horario de 6:00 a 6:45 de la mañana. La cuota de recuperación es de $200 pesos e incluye kit de corredor, al registrarse adecuadamente, el participante adquiere medalla, número, hidratación y playera para los primeros 50 en inscribirse.

Las categorías de participación son las siguientes: juvenil (sub 18), libre (19 a 39 años) y máster (40 años y más). El inicio de la competencia deportiva se tiene contemplado a las 7:00 de la mañana en el palacio municipal y la meta estará ubicada en el Parque de Aviación. Los organizadores indicaron que se contemplan premios en efectivo para los tres primeros lugares por categoría y rama. El mismo 26 de octubre a las 8:00 de la mañana, en el circuito de aviación se tiene programada una carrera infantil, con premios para los cinco primeros lugares por categoría.

Por otra parte, el domingo 30 de noviembre se realizará el noveno aniversario del Club Oaxakenia, el cual convoca a las categorías libre, máster y veteranos, con premiación a los tres primeros lugares de la rama femenil y varonil. Los atletas interesados en formar parte del festejo deportivo, se pueden inscribir en la ruta de 5 o en la de 10 kilómetros, la cual se correrá en territorio de Santa María del Tule.

Las inscripciones tienen un costo de $250 pesos, el kit de corredor incluye playera, medalla, e hidratación en ruta y meta. Los registros se pueden llevar a cabo en la calle Samaria #108-C, colonia Palestina, en Santa Cruz Xoxocotlán. El noveno aniversario de Oaxakenia se efectuará el domingo 30 de noviembre, con inicio a las 7:30 de la mañana.

