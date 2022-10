Caro Quintero asumió liderazgo del Cártel de los Beltrán Leyva en 2017, revela hackeo a SEDENA (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. El capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” -fundador del extinto Cártel de Guadalajara-, habría sostenido una reunión en un hotel ubicado cerca de la presa Bacurato “Gustavo Díaz Ordaz”, ​ en el municipio de Sinaloa de Leyva -en el estado homónimo-, en la cual tomó el control del Cártel de los Beltrán Leyva y de la sierra del norte de dicha entidad, según lo indicó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en un informe de inteligencia.

El archivo titulado ‘Reunión de Caro Quintero en Sinaloa de Leyva y Guasave’, menciona que Caro Quintero habría retomado el control de la región tras haber quedado libre el 9 de agosto del 2013, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió un amparo que le permitió recuperar su libertad.

La información difundida por el diario español El País, el 7 de octubre del 2022, se basó en los datos que el “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, obtuvieron de al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022.

Según el informe de inteligencia de la SEDENA, la alianza de Caro Quintero con unos de sus antiguos rivales Fausto Isidro Meza Flores, alias “el Chapo Isidro”, ocurrió cuando se llevaba a cabo la extradición de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, cuyos hijos, familiares y antiguos colaboradores, se disputaban el poder del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, el reporte de inteligencia señaló que, supuestamente, Caro Quintero traicionó los acuerdos previos con el Cártel de Sinaloa, con el fin de ampliar su dominio en la zona serrana que colinda con Chihuahua, una ubicación estratégica para la siembra de marihuana y amapola, así como la instalación de laboratorios de fentanilo y metanfetamina, además del trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

En el archivo de inteligencia también se anexó un organigrama de los líderes del Cártel de Sinaloa -o del Pacífico, como se menciona de forma oficial-, en los cuales aparece Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”; así como Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de “El Chapo”; e Ismael Zambada García, “El Mayo”.

En medio del organigrama aparecía Caro Quintero, además de los supuestos líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, donde además de “El Chapo Isidro”, aparecen Ávaro Guadalupe Carrillo Fuentes, alias “La Lapa”; Jesús González Peñuelas, “El Chuy Peñuelas”; así como Ignacio González Peñuelas y Mario Alberto Lugo Lara, “Mario Calabazas”. Según la SEDENA, estos últimos controlaban, en 2017, la zona serrana del municipio de Sinaloa de Leyva.

Según lo registró el Ejército mexicano, tras la captura de Caro Quintero, el 15 de julio del 2022, se supo que el capo jamás dejó su tierra y no cambió de oficio. Además, el informe de inteligencia indica que su poder fue aumentando mientras estuvo prófugo.

En otros documentos de la SEDENA, también citados por El País, se reconoce que la irrupción de Caro Quintero tuvo un papel clave en la violencia desatada durante esos años en Sonora. Por otra parte, la justicia estadounidense seguía advirtiendo de la capacidad de fuerza que tenía el nuevo Cártel de Caborca que lideraba el mismo capo sinaloense.

El capo sinaloense Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, fue asesinado a los 51 años de edad, por infantes de élite de la Secretaría Marina (SEMAR), el 16 de diciembre del 2009, en el condominio Altitude, también en Cuernavaca, Morelos.

Aproximadamente las 17:15 horas de ese día, unos 25 elementos de la Fuerzas Especiales de la Armada descendieron en soga desde helicópteros suspendidos sobre las torres del complejo de cinco edificios de más de 10 pisos de altura, dos amplias albercas y una cancha de tenis, donde el capo sinaloense tenía su residencia.

Nacido en Badiraguato, Beltrán Leyva era considerado el hombre de confianza de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, de quien también era primo y compadre. Sin embargo, en 2007 rompió con el capo sinaloense y el Cártel de Sinaloa se dividió.

El Cártel de los Beltrán Leyva tuvo su origen en Sinaloa, pero llegó a operar también en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas.

En dichos estados, en especial en Guerrero y Morelos, llegaron a tener una pugna con su ex jefe de seguridad, Edgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, a quien las autoridades arrestaron en agosto del 2010. Como aliados tenían a Los Zetas, al igual que el brazo armado del Cártel de Juárez, un grupo de sicarios conocido como La Línea.

TRIBUNAL FEDERAL RATIFICA NEGATIVA A EXTRADICIÓN INMEDIATA DE CARO QUINTERO

El Segundo Tribunal Colegiado Penal en Toluca, Estado de México, ratificó, el 29 de agosto del que el capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” -fundador del extinto Cártel de Guadalajara-, no puede ser expulsado del país o entregado en forma inmediata a Estados Unidos, sin un proceso de extradición de por medio.

Dicha instancia desechó la queja que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión de plano que impide trasladar al capo sinaloense al extranjero, al menos mientras no se resuelva el amparo que promovió contra ese posible acto. El argumento del Tribunal es que la institución de procuración de justicia impugnó un acuerdo judicial distinto al que debía combatir y que, además, no está en la lista de actos que pueden ser recurridos mediante el recurso de queja, razón por la que no había otra opción que el desechamiento.

Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió, el 2 de agosto del 2022, a Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición a Estados Unidos.

Antes, el 16 de julio del 2022, Francisco Reséndiz Neri, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco (con residencia en Puente Grande), concedió al capo sinaloense una suspensión de plano y luego se declaró incompetente, por lo que turnó la demanda a la juez del Estado de México, porque el quejoso está preso en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, EDOMEX.

La Fiscalía General de la República presentó la queja contra el acuerdo de la juez Ocampo Álvarez y no contra la decisión original del titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco (con residencia en Puente Grande), lo que habría tenido como consecuencia el desechamiento de la impugnación.

“En efecto, el auto impugnado no concedió ni negó la suspensión de plano ni la provisional; sino que se limitó a (convalidar la suspensión definitiva), la que previamente había concedido el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco […], por lo que en su caso, era el auto de 16 de julio de 2022 el que pudo combatirse a través de la queja, pues la suspensión ya surtía sus efectos, sin que estuviera supeditada al proveído de 21 de julio de 2022”, aclaró el Segundo Tribunal Colegiado Penal en Toluca.

CARO QUINTERO OBTIENE SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA EXTRADICIÓN A EU

Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió, el 2 de agosto del 2022, a Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición a Estados Unidos.

Sin embargo, la resolución judicial a favor del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, podría ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR), y si ello ocurriera, le corresponderá a un tribunal colegiado determinar si confirma, revoca o modifica el fallo contra el capo sinaloense.

ASIGNAN ABOGADO DE OFICIO A CARO QUINTERO

El capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, aceptó, el 1 de agosto del 2022, un abogado de oficio para que lo represente en el juicio de amparo que promovió contra la orden de aprehensión girada en su contra y así evitar su extradición de manera inmediata a Estados Unidos.

Según registros judiciales publicados este 1 de agosto del 2022, Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, notificó al fundador del extinto Cártel de Guadalajara, que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IDPF) le designó un abogado para que lleve su caso.

“El Titular de la Delegación del IFDP, delegación Estado de México, designa como defensor público del quejoso Rafael Caro Quintero a …, señalando domicilio donde puede ser localizado dicho defensor; Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, acepta y protesta el cargo conferido. Dese vista al defensor público con las constancias que integran el presente asunto. Informe justificado y respecto a la suspensión de plano”, detalló el acuerdo publicado, mismo que no menciona el nombre del defensor público, aunque sí su nombre de usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

El IDPF -cuyo titular es Netzaí Sandoval Ballesteros- notificó lo anterior a Adrián Rivera López, titular del Juzgado Primero de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, y responsable de tramitar el juicio de garantías que promovió Caro Quintero contra su entrega inmediata a EE.UU.

FGR IMPUGNA SUSPENSIÓN JUDICIAL CONTRA EXTRADICIÓN DE CARO QUINTERO A EU

Un agente del Ministerio Público Federal, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), interpuso, el 28 de julio del 2022, un recurso de queja para que se revise la resolución dictada por Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que impide la extradición a Estados Unidos, del capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, fundador del extinto Cártel de Guadalajara.

Ante la impugnación de la institución de procuración de justicia, corresponderá a un Tribunal Colegiado determinar si dicho recurso es fundado o no. Por otra parte, según lo informó el diario Milenio, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina (SEMAR), informaron Ocampo Álvarez, respecto al cumplimiento de la suspensión de plano y de la orden de detención provisional con fines de extradición, presentada por el Gobierno estadounidense y de cómo ocurrió la captura de Caro Quintero, respectivamente.

DEA REVELA AL WP QUE PARIENTES DE CARO QUINTERO AYUDARON A SU CAPTURA

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reclutó como informantes a miembros de la familia de Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, en una operación que duró 9 años para dar con el paradero del capo sinaloense, según dijeron funcionarios y ex funcionarios de dicha agencia al diario The Washington Post (WP).

Según un reportaje del citado rotativo -publicado el 24 de julio del 2022-, respecto a la captura del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, ocurrida el 15 de julio del 2022, cerca de la comunidad de San Simón, del municipio Choix, en el estado Sinaloa, su detención no pudo haber sido posible sin la inteligencia generada por la DEA durante años y que incluyó 12 intentos fallidos para arrestarlo, desde su liberación de prisión en 2013.

“La versión más reciente de la investigación de Caro Quintero comenzó hace al menos ocho meses e involucró a agentes antidrogas de EU que proporcionaron inteligencia y otro tipo de asistencia a las fuerzas especiales veteranas de la Marina”, señala el reportaje del diario, citando a un ex funcionario estadounidense.

“La DEA había convertido a algunos de los familiares de Caro Quintero en informantes, dijo un ex alto funcionario estadounidense, e incluso sabía qué caminos de terracería tomaba para visitar a sus novias […] Miembros y ex-miembros de la Fuerza de Tarea dijeron era absurdo pues ellos habían estado dando información de inteligencia a la Marina y al Ejército mexicanos por 9 años. Estos miembros de las fuerzas de tarea, junto con otros funcionarios, hablaron bajo condición de anonimato”, detalló el WP.

Según el reportaje del citado diario, la DEA ubicó a Caro Quintero en la localidad rural de Babunica, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, lugar donde en varias ocasiones elementos mexicanos, apoyados por la agencia estadounidense, habían intentado detenerlo infructuosamente dada su red de protección local.

A decir del rotativo estadounidense, el presidente Andrés Manuel López Obrador habría accedido a empujar por la captura de Caro Quintero en enero del 2021, luego que el Gobierno estadounidense liberara a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien había sido detenido por cargos de narcotráfico en octubre de 2020.

“Yo les dejé claro a los mexicanos que recuperar a Caro Quintero era una de nuestras principales prioridades. Yo tenía un alto grado de confianza en que se podía hacer si los mexicanos estaban dispuestos a hacerlo”, dijo el ex Procurador General de EE.UU., William Barr, en una entrevista con The Washington Post.

Según el reportaje del citado rotativo estadounidense, el primer intento de captura de Caro Quintero ocurrió en el año 2015 -luego de su liberación de prisión en 2013- e involucró alrededor de una docena de helicópteros Blackhawks de las Fuerzas Armadas mexicanas, apoyados por información de la DEA.

JUEZA OTORGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL A CARO QUINTERO CONTRA EXTRADICIÓN A EU

Abigail Ocampo Álvarez, jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federal en el Estado de México, otorgó, el 26 de julio del 2022, una suspensión provisional al capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, quien impugnó la orden de detención con fines de extradición y la orden de reaprehensión que pesa en su contra.

La juzgadora que admitió a trámite el nuevo amparo del narcotraficante, es la misma que asumió competencia para conocer el juicio que promovió Caro Quintero para no ser entregado a Estados Unidos sin mediar un juicio de extradición, asunto en el cual obtuvo una suspensión de plano otorgada por un juez del estado de Jalisco.

Asimismo, la jueza también otorgó una suspensión de plano para que el quejoso no permanezca incomunicado en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

En este nuevo juicio, Ocampo Álvarez fijó para el 1 de agosto del 2022, la celebración de la audiencia incidental, donde definirá si concede la suspensión definitiva contra las citadas órdenes de detención con fines de extradición y de reaprehensión.

Además, giró un oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), para que en el plazo de 24 horas le designe un defensor al capo sinaloense, mismo que deberá acudir al juzgado para aceptar y protestar el cargo.

FISCALÍA DE EU PIDE A CORTE FEDERAL EN CALIFORNIA, SOLICITUD DE ARRESTO DE CARO QUINTERO

La Fiscalía General de los Estados Unidos, cuyo titular es Merrick Garland, solicitó, el 22 de julio del 2022, al juez John A. Kronstadt -de la Corte del Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles-, iniciar, de manera formal, el proceso para solicitar al Gobierno de México la extradición del capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, fundador del extinto Cártel de Guadalajara.

A través de una solicitud fechada el 22 de julio del presente año, que difundió el diario Milenio, el fiscal John Lujelian pidió abrir la orden de arresto contra Caro Quintero, misma que permanecía sellada, por delitos relacionados con tráfico de drogas, delincuencia organizada, secuestro y asesinato.

“Estados Unidos respetuosamente solicita que la Corte abra la solicitud de arresto del acusado Rafael Caro Quintero para que Estados Unidos pueda entregar la solicitud de arresto a México como parte de su solicitud de extradición […] debido a que el acusado Rafael Caro Quintero está en custodia, no hay más razón para que este documento se mantenga bajo sello”, indicó la Fiscalía General en su solicitud.

Esto con la finalidad de que dicha orden sea entregada al Gobierno de México y se pueda comenzar con el proceso para la extradición de Caro Quintero. Asimismo, la Fiscalía General estadounidense explicó que como el capo sinaloense ya está bajo custodia de autoridades mexicanas, ya no es necesario mantener la orden de arresto del narcotraficante bajo sello.

FISCAL DE EU Y MARCELO EBRARD HABLAN RESPECTO A EXTRADICIÓN DE CARO QUINTERO

