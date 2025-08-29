Cárdenas Palomino es condenado a 5 años de cárcel por tortura (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. El juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, Jesús Alberto Chávez Hernández, condenó a cinco años de prisión a Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal (PF), por el delito de tortura, en contra de Mario Vallarta Cisneros y su sobrino, Sergio Cortez Vallarta.

De acuerdo con las investigaciones, el ex funcionario federal también cometió abusos en contra de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados con el objetivo de hacerlos confesar y aceptar ser integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco, encabezada por el recién liberado, Israel Vallarta.

Cárdenas Palomino deberá pagar la reparación del daño

En su resolución, el juez Chávez Hernández también impuso que Cárdenas Palomino deberá pagar una multa de 265 días de salario , equivalente a 17 mil 140 pesos, y a su inhabilitación por cinco años tres meses para que ocupe cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

Cárdenas Palomino deberá pagar la reparación del daño por el delito por el que resultó penalmente responsable, en un monto aún por definir, y, una vez que cause ejecutoria la sentencia le serán suspendidos sus derechos políticos y civiles.

En este caso, Israel Vallarta obtuvo su libertad a principios de agosto, luego de 20 años de proceso en el que no recibió sentencia, tras su detención en un rancho del Ajusco, junto con la ciudadana francesa Florence Cazzes, liberada en 2013 por violaciones al debido proceso.

Sobre la liberación del presunto líder de Los Zodiaco, el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que se presentó la apelación correspondiente, debido a que está relacionado con seis casos de secuestro, y fue liberado solo por el relacionado con un montaje para su detención, en 2005.

