Capturan en flagrancia a narcomenudista en Santa Lucía del Camino; Fiscalía de Oaxaca logra vinculación a proceso (17:00 h)

2025/11/25  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez,  25 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de R.I.H.M., detenido en flagrancia por el delito Contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de suministro.

El imputado fue capturado en la colonia Ampliación de Santa Lucía del Camino, luego de que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lo sorprendieron mientras realizaba un intercambio con otra persona.

Al proceder a una revisión, los agentes le localizaron diversas bolsas que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como “cristal”, por lo que fue detenido.

Tras ser puesto a disposición de la autoridad ministerial, la detención fue declarada legal. Posteriormente, la Fiscalía de Oaxaca a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales presentó ante el Juez las pruebas suficientes para que se dictara el auto de vinculación a proceso contra R.I.H.M.

Como medida cautelar, el Juez impuso la prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Oaxaca reafirma su compromiso de fortalecer las investigaciones para garantizar una adecuada procuración de justicia y combatir eficazmente el narcomenudeo en el estado.

