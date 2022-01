Capturan a responsables de dejar cuerpos afuera del palacio de gobierno en Zacatecas (18:45 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de enero. En un video en redes sociales el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila informó que ya fueron capturados los responsables de dejar cuerpos sin vida a las afueras del palacio de gobierno.

“Quiero informar a las zacatecanas y los zacatecanos que hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital del estado.

“Aunque no podemos detallar la información para no afectar el proceso he instruido a las autoridades competentes para que en coordinación con la fiscalía del estado comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana”, expresó el gobernador.

La captura de los responsables fue atribuida por el gobernador, David Monreal Ávila a los esfuerzos del operativo Zacatecas 2 en coordinación con autoridades federales.

“Este tipo de hechos corresponde a la reacción del operativo Zacatecas 2 que ha arrojado una baja en el comportamiento del delito, particularmente en homicidios y secuestros.

“Heredamos un estado con los más altos índices de inseguridad, endeudado y con problemas económicos, lo que nos obliga a no desistir para regresar la paz y la tranquilidad a los zacatecanos”, dijo en el video.

