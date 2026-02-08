Capturan a hombre que asaltó a tiendas de 24 horas en Huajuapan (16:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 8 de febrero. El hombre que asaltó con un arma hechiza el 4 de febrero a dos tiendas de 24 horas en Huajuapan, fue capturado por elementos de la Policía Municipal.

El aseguramiento ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana de este domingo, en la calle 21 de Marzo, esquina con la vía Manuel González Gatica, de la colonia Alta Vista de Juárez.

Los uniformados al identificar que se trataba del sujeto que continuaba asaltando comercios, de acuerdo a diversos señalamientos por medio de redes sociales, de inmediato le dieron alcance.

Durante la revisión, los uniformados encontraron entre sus pertenencias un arma hechiza, por lo que fue asegurado de manera inmediata.

Se trata de R.S.C.O., de aproximadamente 22 años de edad, quien fue trasladado al Cuartel de Seguridad Pública, en donde quedó a disposición del Juez Calificador en turno.

