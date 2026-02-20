Captura Fiscalía de Oaxaca a cabecilla por vínculo con delitos de cobro de piso, secuestro y narcomenudeo en la Costa (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a una persona del sexo masculino identificada como J.A.S.S. o J.S.S., por el delito de homicidio calificado con ventaja. El detenido es considerado objetivo prioritario al estar identificado como uno de los principales generadores de violencia con vínculos con hechos delictivos cometidos en la región de la Costa.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2025, cuando la víctima fue privada de la libertad y obligada a subir a una camioneta. Posteriormente fue trasladada a un predio ubicado en la colonia Planta, en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, donde fue agredida con disparos de arma de fuego. A consecuencia de las lesiones, perdió la vida.

Tras tomar conocimiento del caso, la FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, inició las investigaciones correspondientes, logrando reunir los datos de prueba necesarios para obtener una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada mediante un operativo de búsqueda y localización en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

Luego de su captura, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía de Oaxaca profundiza en las investigaciones, ya que existen indicios que lo vinculan con una célula criminal que opera en la región de la Costa, dedicada al cobro de piso, secuestro, extorsión, tráfico de armas y narcomenudeo.

Por su probable participación en diversos hechos delictivos, figuraba dentro de la lista de personas más buscadas en esa zona del estado, por lo que se llevan a cabo las investigaciones ministeriales para determinar su grado de responsabilidad legal.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca está comprometida con realizar investigaciones sólidas y estratégicas que permitan desarticular células delictivas y neutralizar a generadores de violencia en las distintas regiones de la entidad, fortaleciendo así la seguridad y el acceso efectivo a la procuración de justicia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir