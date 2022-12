Captan en video a los atacantes del periodista Ciro Gómez Leyva (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de diciembre. La agresión en contra de Ciro Gómez-Leyva fue un ataque directo y los agresores huyeron al Estado de México.

Así lo dio a conocer Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la este viernes:

“Fue un ataque directo (…) La motocicleta se pierde en el Estado de México (…) Después del atentado a las 11:12 de la noche se observa el paso de la motocicleta al norte de la avenida Insurgentes (…) el seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta los perímetros del Estado de México, donde continuamos ya trabajando en coordinación (…) La motocicleta se pierde en el Estado de México”.

Este viernes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y García Harfuch ofrecieron una conferencia con detalles sobre la investigación del atentado en contra de Gómez-Leyva; se refirió que aún no hay un presunto móvil o cantidad de personas participantes.

El titular de la SSC comentó que por el momento se reservarán varios datos del caso pero refirió que se han localizado dos casquillos en el sitio en el que se registró el atentado.

Además de que los tiradores viajaban en una motocicleta y que estaban acompañados por un auto negro que presuntamente seguía al comunicador momentos antes.

Por su parte, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum informó que la carpeta de investigación que inició la Fiscalía de la Ciudad de México se abrió por tentativa de homicidio.

Este jueves alrededor de las 11:10 de la noche, Ciro Gómez-Leyva fue víctima de un atentado en su contra mientras manejaba a su casa.

El comunicador reportó los hechos en su cuenta de Twitter (@CiroGomezL):

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”.

24 Horas

Compartir