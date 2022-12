Caos afuera del Azteca por concierto de Bad Bunny; reventa y boletos falsos (20:17 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de diciembre. El momento más esperado para los fans de Bad Bunny llegó, pues el puertorriqueño ofrecerá se presentará este viernes 9 y sábado 10 de diciembre en el Estadio Azteca de la CDMX.

La alta demanda del evento dejó a miles de fanáticos sin entrada, haciendo que su ‘última alternativa’ sea adquirir boletos a través de la reventa.

El caos comenzó desde el primer día de la preventa para el ‘World’s Hottest Tour’ en México, donde usuarios reportaron que la plataforma llegó a tener filas virtuales de más de 200 mil personas, agotando los tickets a los pocos minutos.

Sin embargo, fans están dispuestos a lo que sea para formar parte de uno de los eventos históricos dentro de la música y el Estadio Azteca, recurriendo a la venta ilegal en donde los precios sobrepasan el triple o más de su valor original.

Algunos medios reportaron que en un sitio web ofrecían boletos de 140 mil pesos. Así como el portal StubHub que tiene en reventa algunas localidades que van desde los 10 mil hasta los 90 mil pesos.

A pesar de ser ilegal adquirir boletos por medio de la reventa, muchas personas compran sus entradas en esta modalidad, arriesgándose a ser víctimas de fraudes, así como el caso del youtuber Luisito Comunica que acusó al sitio web StarHub de estafarlo con 20 mil pesos por dos boletos para Daddy Yankee en el Foro Sol de la CDMX.

Al igual que en otros eventos de alta demanda, fans que se encuentran desde temprano para accesar a la primer fecha de Bad Bunny, comenzaron a reportar problemas con sus boletos.

Hay algunos inconvenientes con los boletos que se liberaron estos últimos días de Bad Bunny, ya que los encargados de accesos, están rompiendo los boletos y se los están quedando. NO DEJEN QUE SE QUEDEN CON SU BOLETO. QUE NO LOS ENGAÑEN.

Caos e incertidumbre se vive en el Estadio Azteca ante decenas de personas que no pueden ingresar al concierto de Bad Bunny, por supuestos fraudes en los boletos. 😱📢

