Canto y música de órgano para la Noche de Reyes en la Basílica de la Soledad (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de enero. Para celebrar el año que inicia y la tradicional Noche de Reyes, este domingo 5 de enero a las 20:00 horas, se realizará un magno concierto en el órgano más antiguo de Oaxaca, ubicado en el Coro de la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. Recital gratuito que es organizado por Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca (IOHIO).

El programa que hará sonar el órgano histórico del recinto que alberga a la ‘Reina de Oaxaca’, incluye una selección de la música de la temporada: selecciones del “Mesías” de Handel, obras de Johann Sebastían Bach y Louis Daquin, villancicos renacentistas y tradicionales, entre otras grandes piezas.

Las voces que participarán en esta velada musical, incluyen la presencia de Alejandra Esqueda, soprano; Georgina Saldaña, mezzo soprano; Kevin Cruz Franco, tenor; Felipe Espinosa, barítono; y Cecilia Winter, órgano. También se contará con la presencia de la niña Ana Sofía Flores Cruz, los alumnos del IOHIO, y el maestro Joel Vásquez.

“El repertorio que se brindará esta Noche de Reyes, es similar al que sonó en el pasado concierto en el Templo de San Jerónimo Tlacochahuaya, mismo que fue tan exitoso, que decidimos repetirlo para que todos los amantes de la música tuvieran la oportunidad de escucharlo”, indicó Cecilia Winter, Directora del IOHIO.

Cabe mencionar, que esta presentación también surge en marco del Festival Jubilar Basílica 400, que conmemora los cuatro siglos de la Virgen de la Soledad en Oaxaca.

-Una historia que inició en 1686

La construcción de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Soledad inició en 1582 aunque el edificio actual se termina en 1682, un siglo después. La dedicación del templo tuvo lugar en 1690 y puede suponerse que la construcción del órgano fue comisionada en ese tiempo como complemento del nuevo inmueble.

La caja de este magnífico órgano, ricamente tallada y decorada con policromía, tiene la fecha de 1686 inscrita en un medallón del lado izquierdo y es la fecha más temprana en un órgano oaxaqueño.

Originalmente el órgano se encontraba en un balcón del lado izquierdo del altar mayor con sus cuatro fuelles, que estaban ubicados en un cuarto trasero. Fue subido al coro alto en donde se localiza actualmente en el año de 1908.

El órgano fue restaurado en la década de los noventa del siglo pasado gracias al apoyo de Fomento Cultural Banamex con el fin de devolverlo en lo posible a su estado original.

-Voces y músicos para celebrar

Cecilia Winter, organista y pianista. Originaria del estado de Michigan, EE.UU., radica en Oaxaca desde el año 1972. Oaxaqueña de corazón, es nacionalizada mexicana desde 2008. Realizó estudios de piano y clavecín en el Smith College (Massachusetts) y en la Universidad de Michigan (Licenciatura en Música y Maestría en Historia Europea). Posteriormente estudió piano a nivel postgrado en la Escuela de Música de la Universidad de Indiana. Hizo un disco compacto Música Oaxaqueña en el Órgano de la Catedral de Oaxaca con el percusionista Valentín Hernández y su libro, Música Regional Oaxaqueña de ayer y hoy, transcripciones para órgano y piano, fue publicado en 2018. Directora del IOHIO desde el año 2000.

Georgina Saldaña Wonchee (Cd. de México), mezzosoprano, realizó estudios artísticos en Londres y París. Desde 2013 es alumna de técnica vocal de la maestra Isis Orozco en Oaxaca. Actuó en varias ocasiones como cantante de Bolero en el programa de televisión “Nostalgia” de Jorge Saldaña. Vocalista y cofundadora del grupo de Cumbia fusión “La China Sonidera” y cuenta con tres discos: “La China Sonidera”, “Interranchonal” y “Presente”. Es mezzosoprano en el coro “Amadeus in Voce”.

Felipe Espinosa Olmedo (Cd. de México), barítono bajo, cantante de ópera, Director del Taller de ópera permanente de Oaxaca, y docente del Instituto de Formación Musical Maurice Ravel y Bellas Artes de la UABJO. Miembro de la Asociación Mexicana de Maestros de canto. Comenzó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música con Leszek Zavadka y los concluyó en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue miembro del coro de la Secretaria de Marina Armada de México y ha desempeñado más de 10 roles protagónicos operísticos.

Alejandra Esqueda (Cd. de México) soprano lírico coloratura, directora coral y artista multidisciplinaria interesada en todo lo que cuerpo y la voz tengan que decir. Estudió en el Instituto Cardenal Miranda en la Ciudad de México, en el Taller de Ópera de Sinaloa y es diplomada en canto por la Associated Board of Royal Schools of Music. Semifinalista de varios concursos internacionales y con cuatro grabaciones en su discografía. En Chiapas y Oaxaca, es maestra colaboradora de Concertino Centro de Formación Artística y co-directora y co-fundadora de las compañías Ópera de San Cristóbal y Ópera de Antequera.

Kevin Cruz Franco (Oaxaca), tenor, estudió la carrera de Canto Operístico en la Universidad de Sonora, posteriormente en la Universidad de Cádiz, España y en la Universidad de la Sapienza de Roma. Se ha presentado como solista en diversas producciones y con el Coro y la Orquesta Sinfónica de la UNESCO. Egresó de la Maestría Internacional en Dirección de Espectáculos en la ESODE Business School de Madrid, España. Actualmente es catedrático del Instituto Universitario de Oaxaca y Director de “Escénica – Academia de Canto”.

El Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca A.C., es organismo que busca proteger, conservar, documentar y promover los órganos tubulares antiguos en Oaxaca, con el fin de crear conciencia sobre su importancia como parte del patrimonio cultural nacional e internacional y de reintegrarlos a la vida actual de las comunidades donde se encuentran.

Relacionado

Compartir