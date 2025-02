Candidatos a Elección judicial 2025 quieren aparecer en boleta como “Juez de AMLO”, “Ángel de la justicia” (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Luego de la petición que hizo la ministra Lenia Batres al INE para aparecer como “Ministra del Pueblo” en la boleta de la próxima elección judicial, varios candidatos enviaron solicitudes en el mismo sentido, para aparecer con sobrenombres.

El INE enlistó cada uno de los solicitantes: el candidato a la Suprema Corte, Ángel Mario García, pidió aparecer como “El Ángel de la Justicia”.

Christhian Alan Guerrero Aguilar, candidato a magistrado de circuito penal, pidió que se le catalogue como “El magistrado del pueblo”. Mientras Joel Blanno Castro, otro candidato a magistrado, pidió que se ponga junto a su nombre que es “Magistrado del cambio”.

Enrique Madinabeitia, otro candidato a magistrado, pidió que se le identifique como “El Lagunero”. Mientras Miguel Ruán Díaz, candidato a magistrado en materia civil, pidió que se le catalogue como “el profe”.

Hubo un candidato a juez que fue más allá: se trata de Marco Antonio Rojo, candidato a juez de distrito en materia administrativa del circuito 1, quien pidió que se le ponga no uno sino varios sobrenombres, como “El juez de AMLO”, “El Juez de la 4T” y “El juez del pueblo”.

Al respecto, en sus redes sociales aclaró que era para mostrar que esto no estaba regulado.

“Es lógico que no bastaba la autopercepción para solicitar un sobrenombre y la apuesta por la mayor identificación de los candidatos no debe ser utilizada como excusa para hacer proselitismo y propaganda barata. Estoy impugnando todo lo que me parece irregular en este proceso electoral y voy a litigar en contra de quien pretenda utilizar falsos sobrenombres. Ese es mi propósito, por supuesto que no voy a utilizar esos motes”, precisó.

El candidato a juez especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, Rafael Linares, pidió que se le catalogue como “Defensor del Pueblo”.

Entre el 29 de enero y el 18 de febrero de 2025, se recibieron 24 solicitudes de diversas candidaturas, en las que, esencialmente se solicita la inclusión de un sobrenombre en la boleta electoral, lo que el INE se perfila a rechazar por considerarlo propaganda electoral.

¿Qué dice el INE de la petición de incluir sobrenombres en boletas?

Pero todos esos apodos tendrán que esperar para otra ocasión, pues el INE se alista a rechazar su utilización este mismo miércoles.

Se espera que en una segunda sesión que tengan los consejeros este día, rechacen por mayoría la utilización de sobrenombres, de acuerdo con el sentido del proyecto difundido desde temprano.

“Los sobrenombres propuestos se apartan de los límites establecidos en la jurisprudencia 10/2013, al tratarse de expresiones que pueden constituir propaganda electoral, como se explica, la propaganda electoral, según lo dispone la LGIPE en su artículo 242, es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden, entre otros, las candidaturas registradas, con el objetivo de presentarse a la ciudadanía”, indica el proyecto que está por aprobarse.

El proyecto abunda que “es dable concluir que, las expresiones propuestas como sobrenombre, en realidad constituyen propaganda electoral, son frases con las que pretenden ser reconocidos y posicionarse indebidamente frente al resto de las candidaturas, rompiendo con los principios de equidad e imparcialidad, que rigen la función electoral”.

Además de que “es previsible la confusión que pueda provocarse en el electorado, en tanto, un sobrenombre atiende a un sustituto del nombre que resulta más fácil llamar a la persona, de permitirse frases con dicho sentido, lo razonable y pertinente sería permitir esta libertad a todas las candidaturas por igual, cuando lo que en realidad se pretende es facilitar la emisión del voto”.

El INE apuntó que “si bien la previsión de incorporar un sobrenombre es legal, lo cierto es que no solo basta con solicitarlo, es necesario analizar la pertinencia de la misma y determinar su procedencia e improcedencia”.

Como conclusión, el proyecto del INE perfila negar “la inclusión de los sobrenombres en las boletas electorales de las candidaturas a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación”.

