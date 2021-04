Candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, está en la lista de los fugitivos más buscados por la DEA (22:08 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de abril. El candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, está en la lista de los fugitivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En su ficha técnica, que es pública, es buscado por conspiración para distribuir narcóticos en Estados Unidos y está considerado “armado y peligroso”, tiene ojos verdes, piel blanca, nació en 1979 (41 años) y su última ubicación fue Houston, Texas.

Es hermano de Gregorio Portillo Mendoza, actual alcalde de Zirándaro por Morena y hermano de Marcelino, a quien también busca la DEA. Su padre, Edilberto Portillo Mendoza, fundador del grupo musical “Beto y sus canarios” sufrió un atentado en un restaurante en Morelia, en 2003, del cual salió ileso.

Debido a la actividad musical de su padre, a Rogelio lo conocen como “El Canario” y está haciendo campaña pese a que su orden de búsqueda está vigente, es decir, que es un prófugo de la justicia.

El 26 de abril pasado, en conferencia de prensa, afirmó que había llamado a la DEA para saber si lo estaban buscando, pero le dijeron que no, según el portal Siglo Veinte.

Además, aseguró que al registrarse como aspirante al cargo presentó una carta de no antecedentes penales a nivel estatal y federal, pero no a nivel internacional.

Según él, en caso de tener una orden de aprehensión en su contra no hubiese podido contender por Huetamo.

“Todo se trata de guerra sucia y golpeteo de sus competidores”, consideró y sugirió que al municipio no le hacen falta “chismosos ni criticones”, sino gente con propuestas para el bienestar del municipio, según NCB Noticias.

Su tío Marcelino Portillo Mendoza también figura en la lista de la DEA y su otro tío, Gregorio Portillo Mendoza, figuró en 2009, cuando se ofreció como mediador para terminar con la violencia entre cárteles en Zirándaro Guerrero.

Junto con su pariente Francisco Jaramillo Valdovinos, conocido como “Chico” Jaramillo, su tío Marcelino y él estarían ligados a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se disputa el territorio con la “Familia Michoacana”.

“Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA y soy el candidato oficial legal de Morena y yo no sé por qué no me han encontrado si mi teléfono es público, si aquí estoy con todos ustedes.

“Yo invito a los otros candidatos a no andar denostando a mi persona y se dediquen mejor a proponer e iniciar un proyecto de generación de empleo, de generar proyectos productivos y eso sí les va a beneficiar a todos ustedes.

“Quiero decirles que yo no soy un profesionista educativo, pero si soy un profesionista en el trabajo, en eso sí tengo maestría”, indicó en un video de 1:15 minutos.

Hasta el momento, el partido Morena no se ha pronunciado al respecto.

Proceso

