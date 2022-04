Campaña vs. legisladores afecta negociaciones, alerta Monreal (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de abril. La exhibición que realiza Morena de los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica, está afectando los acuerdos en el Senado; por ello y luego de expresar su desacuerdo en las acciones de sus compañeros de partido, Ricardo Monreal los llamó a la serenidad y a la prudencia.

“¿Cómo si les escupo o los insulto, les pido que se sienten conmigo? No, no tendría forma de hacerlo. Además, lo hago no sólo por definición, sino por convicción. Yo fui opositor. Y fui maltratado”, declaró el senador en una entrevista previa a la sesión del miércoles.

Ya en el Pleno, la oposición aprovechó la discusión de un dictamen para permitir la salida del país de elementos del Heroico Colegio Militar a Nueva York; y exigió al Presidente de la República y a su partido parar la campaña de ataques.

La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López, lanzó un “¡ya basta!”. Dijo que “venimos de la peor elección, 102 políticos asesinados de todos los partidos políticos (…) y el Presidente sigue fustigando, dividiendo, amenazando. No es posible que haya amenazas directas en contra de los diputados que defendieron a México”.

En respuesta, la morenista Antares Vázquez ironizó: “Ahora resulta que las manifestaciones pacíficas del pueblo contra la oposición por su decisión de votar en contra de la reforma eléctrica, le ofenden y le parecen un linchamiento. Son muñequitas de sololoy y entonces se quiebran al primer contacto, ¡por favor!”.

Mientras que el senador del PRI, Manuel Añorve, calificó de inaceptable la campaña de persecución política. “Hacemos responsable a la dirigencia de Morena de esta estrategia de violencia y de odio, que como aquí se ha dicho, México no es Venezuela, no es Nicaragua, no es el gobierno de Maduro, de Chávez”.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, justificó el discurso lanzado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues –dijo– que solo hace uso de su libertad de expresión, y eso no significa que sea una campaña de odio.

Durante la sesión del martes pasado, legisladores de Morena colocaron en el salón de sesiones “tendederos” con fotografías de aquellos que votaron en contra de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con la leyenda “traidores a la patria”.

“Yo no veo Ninguna campaña, he visto información difundida sobre la votación en una sesión pública de la Cámara; como presidente de la Cámara defiendo el derecho de libertad de expresión”, expresó Gutiérrez Luna.

Debido a los señalamientos, este martes el diputado federal Jorge Triana (PAN) indicó que demandará por daño moral a los dirigentes nacionales de Morena, y a quienes resulten responsables, por la campaña que han emprendido.

24 Horas

