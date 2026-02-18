Cambios del Gabinete de Jara Cruz no reflejan las expectativas de Oaxaca (11:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. Ante los constantes señalamientos de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias en su Administración, el gobernador Salomón Jara Cruz oficializó cambios en su gabinete.

Y es que, luego de la pasada elección de revocación de mandato, una gran parte de la ciudadanía reflejó su malestar al gobierno de la Primavera Oaxaqueña, castigándolo con su voto en contra al expresar que muchos integrantes del gabinete eran su familia o bien tenían señalamientos.

Por ello, y de acuerdo al gobernador refirió durante su conferencia semanal, “que la cercanía no puede confundirse con derechos, y cuando esa línea se percibe borrosa, corresponde al gobernante actuar con claridad, como titular del poder ejecutivo les digo que la responsabilidad de los resultados de este gobierno en primer lugar es mía y en esta nueva etapa todos los integrantes del gabinete ratificamos nuestro compromiso de mejorar y seguir integrando resultados en beneficio de nuestra gente”.

Ante ello, Jara Cruz hizo relevos sin trascendencia en las secretarías de Infraestructuras y Comunicaciones, Carlos Vichido Hernández; en Seguridad y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez; Edith Santibáñez Bohórquez, del Trabajo; Delfina Guzmán, de la SEP; Anahí Sarmiento Pérez, de la Secretaría de la Mujeres; Juana Hernández López, de Sipcia.

De igual manera, Angélica García Pérez, del COBAO; Alfredo Santiago Chávez, del Registro Civil, Enrique Feria Rodríguez, Vivienda Bienestar; Francisco Salinas Huergo, el IEBO; Omar Pérez Benítez, Soapa; Blanca Martínez Guzmán, del Cecyte; Samantha Mota Vázquez, INJEO; Alejandro López Jarquín, del Iocied; Beatriz Acevedo Montoya, Daniel Hernández Juárez, de CORTV.

Jara Cruz, agradeció a todos ellos su trabajo, esfuerzo y compromiso durante el tiempo que formaron parte de su Gabinete.

Anunció que también han presentado su renuncia aquellas personas cuya participación en el gobierno ha generado malestar social, “por lo cual queda eliminado cualquier posible conflicto de intereses que afecten la credibilidad y la confianza en el gobierno”.

Se integran al gabinete, la arquitecta Sildia Mecott Gómez, como secretaria de Infraestructuras; almirante Félix Quiróz Javier, como Secretario de Seguridad; Fernanda Chávez Cruz, como secretaria de Educación Pública, Rogelia González Luis, como secretaria de las Mujeres, Víctor Vázquez Castillejos, como secretario de Interculturalidad; Luis Alberto Sosa Castillo, como director de Registro Civil.

También Juan Manuel García Cañas, como director de Vivienda Bienestar; Sergio López sánchez, como director de Cecyte; Alba Velasco Armas, como directora del Instituto de la Juventud.

Carlos López Jarquín, como director de Coreturo; Delfina Guzmán, como directora del Cobao; Vania Rosalía Bautista, como directora de CORTV.

Estos nuevos nombramientos, indicó, corresponden exclusivamente a criterios técnicos de trayectoria limpia y búsqueda de resultados los cambios que iniciamos hoy, son el punto de partida de una nueva etapa de mayor exigencia y responsabilidad.

“Gobernar es escuchar, gobernar es mejorar, gobernar es servir, hace unas semanas el pueblo ratificó su confianza en el proyecto que representamos pero también expresó su exigencia de mejorar en temas prioritarios”, expresó Jara Cruz.

“Por lo tanto presento ante ustedes las acciones que nos permitirán asegurar el bienestar de las y los oaxaqueños en los siguientes rubros estratégicos, este no es solo un acto simbólico, el poder solo sirve si se ejerce a favor del pueblo”.

Señaló que para atender las preocupaciones en materia de lucha contra la corrupción, instruyó la implementación de un nuevo código estatal de integridad pública, la revisión externa de procesos administrativos en áreas sensibles, un mecanismo permanente de evaluación de desempeño del gabinete, auditoría al gabinete cada 6 meses, Oaxaca merece instituciones fuertes.

"Así mismo quiero comunicarles hoy el plan de alto impacto que realizaremos en beneficio del pueblo de Oaxaca me comprometo a dar resultados al pueblo de Oaxaca en los temas más importantes como agua potable

