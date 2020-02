Calderón y hombre chocan en avión por reclamos hacia expresidente (12:15 h)

En el video se ve como Calderón responde a la persona y tienen una discusión debido a los reclamos que se le hacían al expanista.

La conversación fue la siguiente:

Felipe Calderón: “… y además hablándole a la gente con la verdad tu vienes aquí a ofender, a insultar, a…”.

Hombre: “No, yo vengo a decir la verdad, porque déjeme decirle, yo soy un excadete del Heroico Colegio Militar y soy muy patriota”.

Felipe Calderón: “No, no lo creo, no eres mexicano”.

Hombre: “¡Sí! soy más que mexicano… y me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio y que le vayan bien en la cárcel, no me toque señor presidente y viva el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

El video acaba justo en el momento en que se aprecia a Calderón también sosteniendo su celular para grabar a la persona que lo encaraba.

No es la primera vez que le reclaman a Felipe Calderón por la gestión que tuvo como presidente de México, aunque también lo han felicitado como ocurrió en la pasada edición de la Fórmula 1 donde le aplaudieron.