Calderón pide que no haya gobernantes ‘agachones’; anuncia respaldo a Maru Campos en Chihuahua (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. El expresidente Felipe Calderón afirmó que México necesita gobernantes en los estados que no sean “agachones”, sobre todo que no solo se dediquen a aplaudirle “al poderoso de Palacio Nacional”. En conferencia de prensa confirmó el respaldo de México Libre a la candidatura de Maru Campos para el gobierno de Chihuahua, abanderada de la alianza conformada por el PAN y el PRD; insistió que tanto la entidad como el país requieren gobernantes que no se dediquen a decirle “sí, señor presidente” a todo lo que pida el titular del Ejecutivo federal.

En sus palabras. “Es vital para Chihuahua y para México que haya gobernantes comprometidos con nuestra patria, que entiendan el dolor que México vive hoy, que haya gente que haya vivido y que le duela lo que padece mucha gente ahora de falta de empleo y falta de oportunidades y que no haya gobernantes que simplemente le aplaudan al poderoso de Palacio Nacional (…) Una gobernante con valor y valentía para enfrentar el centralismo y autoritarismo que hoy se está regenerando en el gobierno de México (…). Queremos que haya gobernantes con criterio independiente, con valor, con valores, con capacidad de decirle ‘no, señor presidente’”, remarcó el ex mandatario. Agradecimiento. Tras agradecer el respaldo del expresidente Felipe Calderón y de México Libre, la candidata a la gubernatura de Chihuahua aseguró que su objetivo es demostrar que “sí es posible generar gobiernos eficientes”.

Información de:https://politico.mx/

