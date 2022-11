“Cada quién asumirá su responsabilidad”, dice AMLO tras señalamientos de Monreal (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de novuembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado respecto a los dichos del coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, respecto a que no pasará en el Senado de la República una reforma electoral que sea regresiva, a lo que este contestó que cada quien asumirá su responsabilidad en el debate de esta materia.

Desde Palacio Nacional, AMLO declaró que él siempre ha contado con el apoyo del Senado de la República y confía en que lo tiene todavía. Asimismo, negó haberle mandado algún mensaje a Ricardo Monreal a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien acudió a la “Cámara alta”, argumentando que su paisano sabe hacer su trabajo bien. “Pero cada quien asume su responsabilidad y debe actuarse a partir de principios, ideales y nunca olvidar que el pueblo es el que manda”, agregó el mandatario mexicano a su respuesta. Asimismo, declaró que sean del partido que sean, los legisladores deberán informar al pueblo de lo que están votando.

Al respecto, López Obrador mencionó que ya no es el tiempo de antes en el que los diputados y senadores votaban sin que la gente se enterara sobre las discusiones parlamentarias. Ni los diputados sabían, solamente era leer la iniciativa”, agregó a su comentario el presidente.

No obstante, señaló que eso no sucede en todos los sectores, ya que diversas voces en las marchas del pasado domingo mostraron que los críticos de la reforma electoral en realidad no la han leído. En especial, resaltó el comentario de una ciudadana a quien se le preguntó por qué defendía al Instituto Nacional Electoral (INF), a lo que respondió diciendo que el presidente le quería quitar su credencial.

Información de:Contrareplica

