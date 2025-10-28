Cabildo de Oaxaca de Juárez impulsa acciones para una ciudad limpia, ordenada y segura (14:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Con energía y compromiso, este día se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezada por el presidente municipal Ray Chagoya, en la que se aprobaron importantes dictámenes y acuerdos que fortalecen el desarrollo ordenado y sostenible de la capital oaxaqueña.

Durante la sesión, las y los integrantes del Cabildo refrendaron su compromiso con el bienestar de la ciudadanía al aprobar el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Oaxaca de Juárez, con el propósito de consolidar un sistema preventivo, restaurativo y cercano a la gente.

Estas reformas buscan fortalecer la convivencia vecinal, promover la cultura de la legalidad y la resolución pacífica de conflictos, además de contribuir a una ciudad más limpia, ordenada y segura, donde prevalezca el respeto y la armonía social.

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez continúa trabajando de manera coordinada, transparente y responsable, impulsando acciones que garanticen la paz, la seguridad y el bienestar de todas y todos los habitantes de la capital.

