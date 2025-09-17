Cabildo aprueba nuevo Reglamento de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. En Sesión Ordinaria de Cabildo, el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez aprobó el nuevo Reglamento de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, que sustituye al anterior marco normativo con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad en el municipio.

Durante la sesión, el presidente municipal Ray Chagoya destacó que esta actualización permitirá dar continuidad al plan de trabajo de la Dirección de Protección Civil y, a la par, consolidar acciones preventivas que protegen a las familias de la capital.

En este sentido, informó que ya se inició la revisión de las gaseras con menor presencia en la ciudad, con el propósito de prevenir incidentes como los ocurridos recientemente en la Ciudad de México. Asimismo, se realizarán inspecciones en mercados municipales, atendiendo la petición de locatarias y locatarios para garantizar un manejo seguro del gas y la detección oportuna de fugas.

Chagoya subrayó que este esfuerzo se suma a los buenos resultados alcanzados en materia de seguridad y turismo, al concluir las recientes actividades con saldo blanco y un balance positivo, gracias a la coordinación con el sector hotelero, que reportó alta ocupación y una notable afluencia de visitantes.

El edil también dio a conocer que se sostuvo una cita técnica con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para proyectar una obra de gran envergadura que beneficiará a Oaxaca de Juárez y que se trabaja en conjunto con el sector empresarial para agilizar procesos en áreas como Protección Civil, Catastro y la Dirección de Terrazas.

“Convocamos a las y los empresarios a avanzar al mismo ritmo que el municipio, trabajando de manera coordinada para que los proyectos se realicen en orden y conforme a lo acordado”, expresó el presidente municipal.

Con estas acciones, el Cabildo reafirma su compromiso de garantizar un municipio más seguro, ordenado y preparado ante cualquier eventualidad.

