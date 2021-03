Cabeza de Vaca: No hay pruebas de las ‘fantasiosas’ imputaciones de Santiago Nieto (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, calificó como “fantasiosas” las imputaciones que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, realizó durante su intervención ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, que da seguimiento a la solicitud de desafuero en su contra.

El gobernador se refirió a la acusación que realizó Nieto sobre la adquisición de inmuebles supuestamente a través de dos empresas ‘fantasmas’, presuntamente asociadas a un grupo delincuencial.

“La solicitud de desafuero presentada por la FGR se basa, exclusivamente, en la compra de un departamento que fue reportado con toda puntualidad en mis declaraciones patrimoniales y fiscales”, afirmó en un video que subió a redes sociales.

Cabeza de Vaca calificó como “lamentable” que Nieto Castillo expusiera información que, a su parecer, no guarda vinculación con el caso y, peor aún, que exhibiera datos y conjeturas “notoriamente falsas”.

“El titular de la UIF reconoció que no tengo vínculos con el crimen organizado, aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención. Durante la audiencia se probó que esa imputación provino de una publicación de una página de Internet y no de una fuente o agencia de seguridad de carácter internacional”, sostuvo.

En su comparecencia ante diputados, Nieto Castillo fue cuestionado por el defensor de Cabeza de Vaca sobre la información que reveló sobre el supuesto encarcelamiento de su cliente en Estados Unidos por robo de armas, a lo que el titular de la UIF atajó diciendo que la institución a su cargo no aportaba pruebas pues eso correspondía al Ministerio Público.

“Quedo más que claro que no hay pruebas en las denuncias y el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones… Ninguna de las casas que presentó es de mi propiedad”, sostuvo el gobernador ante el señalamiento de Santiago Nieto por la adquisición de las propiedades supuestamente usando un mecanismo de copropiedad.

Cabeza de Vaca pidió que los integrantes de la sección instructora desechen del caso todas las especulaciones vertidas por Nieto Castillo, por ser “evidentemente ilegales” y no estar relacionadas con la solicitud de desafuero presentada por la FGR.

De la misma manera, consideró que el titular de la UIF no respetó el debido proceso de su defensa con la difusión pública de datos “que faltan a la verdad”, así como el “manejo arbitrario” de su caso.

Para el gobernador de Tamaulipas, lo anterior comprueba que todo se trata de una “embestida política” con fines electorales y un “linchamiento mediático” para distraer la atención de los problemas que enfrenta el país.

“La realización de la audiencia vulneró los derechos a la presunción de inocencia y a la privacidad, debido a que se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros”, finalizó diciendo.

Ante la sección instructora, el titular de la UIF destacó que el gobernador de Tamaulipas, al parecer, compró departamentos con recursos posiblemente ilícitos provenientes de dos empresas fantasmas que, actualmente, tienen sus cuentas congeladas.

24 Horas

Compartir