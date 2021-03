Cabeza de Vaca: La Federación está fabricando delitos (17:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. En un mitin encabezado por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, frente al Palacio de Gobierno aseguró que no se someterá al gobierno federal ni hoy “ni mañana”.

Este domingo se llevó a cabo varias marchas en los municipios de Tamaulipas con miles de personas en apoyo al gobernador quien es acusado de lavado de dinero, operaciones de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Desde el podio instalado en la plaza Juárez el gobernador reiteró que su cargo es legítimo toda vez que fue elegido para el cargo en elecciones libres.

«Quieren iniciar dejando tres cosas muy en claro, primera las acusaciones que se me han propagado son parte de una mentira para desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa nuestro país; segundo la Federación está fabricando delitos por eso es que me han ocultado los expedientes cuando los he pedido una y otra vez para poder tener el legítimo derecho de defenderme y desmentirlo», afirmó