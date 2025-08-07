Cabalgantes acusan a Gobierno de Nochixtlán de apropiarse de su evento (14:00 h)

Huajuapan de León, Oax. 7 de agosto. Por medio de un comunicado, Cabalgantes Asunción de María, acusaron al gobierno municipal de Asunción Nochixtlán, encabezado por Alfredo Feliciano López Santiago, de apropiarse de su evento, a realizarse el 14 de agosto, a las 10 de la mañana, en honor a la Virgen Santísima María en su Asunción.
Indicaron que el evento “Gran Cabalgata”, fue concebido, planeado y financiado, de manera completamente independiente por un grupo de ciudadanos comprometidos con su comunidad.
“Este evento no fue iniciativa, ni proyecto del ayuntamiento. Desde el primer momento, fueron nuestros propios recursos, tiempo y esfuerzo, los que hicieron posible su realización. Sin embargo, la autoridad municipal ha comenzado a anunciar el evento como si fuera de su autoría, borrando deliberadamente el trabajo ciudadano detrás de esta actividad”, agregan.
En el comunicado refieren que parece inadmisible y deshonesto que una institución que debería respaldar y reconocer la participación ciudadana, recurra a dichas prácticas para obtener protagonismo a costa del esfuerzo ajeno y justificar un recurso que en ningún momento ha sido dado. No buscamos reconocimiento político, solo exigimos respeto a la verdad.
En tanto, por medio de un Facebook Live, el presidente municipal de Asunción Nochixtlán, Alfredo Feliciano López Santiago, aclaró que en el 2023 y 2024, a la cabalgata como ayuntamiento apoyaron con una banda y alimentos.
“Tampoco hemos tenido esos detalles de colgarnos de los eventos, la idea fue buscar el lunes a los compañeros cabalgantes para hacer entrega del recurso, pero lamentablemente no fue posible hacerlo. Se adelantó el tema del día domingo, vimos el comunicado, y nos quedó claro el asunto. Al final no pasa nada, sabemos quién hizo el comunicado, cuál fue la idea, cuál fue el tema político. Lamentable que se manche ese tipo de situaciones”, agregó.
Sostuvo que como ayuntamiento no permitirán que se politice el tema, además de que siempre dan la cara, aunado a que no tienen la oportunidad de ocultarse.
“Hoy el divisionismo es muy claro, pero no se va lograr, porque somos más los que estamos de este lado; era importante aclarar este tema. El gobierno municipal que hoy encabeza su amigo, siempre ha sido de puertas abiertas, he visto comentarios de perfiles falsos que dicen que no apoyamos a la gente, que no los recibimos. Las oficinas de la presidencia municipal no están cerradas, excepto una que está cerrada”, recalcó.
Aseguró que como presidente siempre ha tenido un trato institucional y respetable, no obstante, agradeció a los demás regidores por integrarse al trabajo, a quienes se les asignó director y secretario o secretaria, así como recursos, por medio oficios, para que puedan aterrizar sus proyectos.
