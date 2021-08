Buscan quitar poder al INE a través de reforma electoral (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. Para la siguiente Legislatura, la reforma prioritaria será la electoral, expresó el diputado federal Sergio Gutiérrez, quien es la propuesta de Morena para ocupar el primer año la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro.

Sobre esta, puntualizó que no es un tema personal en contra del consejero Ciro Murayama, ni del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “pero hemos visto que hay acciones que hacen que Lorenzo y Ciro tengan un papel pues casi casi de oposición”.

El también representante de Morena ante el INE, agregó que “cada que habla Lorenzo, en un foro, en sus videos, donde sea, tira posicionamientos políticos y eso no puede ser, no es un tema personal, es un tema de respeto a las competencias, el INE no está para hacer posicionamientos políticos”.

“No diría yo que es un tema personal, sino que es un tema donde hay que corregir desviaciones que se han venido dando por el excesivo protagonismo, particularmente de Lorenzo y Ciro”, expuso Gutiérrez.

Los más recientes cuestionamientos del morenista hacia ambos consejeros se dieron por la consulta popular, pues los acusó de boicotear el ejercicio.

Sus críticas lo llevaron a expresar que si no se hubiera realizado la consulta, los 500 millones de pesos que costó su organización se hubieran usado para pagar los sueldos de Córdova y Murayama.

Gutiérrez trazó algunas ideas sobre la reforma electoral que podría discutirse y en la que quizá, dijo, habría que revisar si 11 consejeros no son muchos y replantear sus funciones para quitarles atribuciones que puedan desconcentrarse.

Actualmente, consideró el morenista, el INE tiene muchas atribuciones concentradas a nivel nacional, que tal vez habría que descentralizar hacia los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) o las propias juntas locales del instituto “y eso restaría trabajo a nivel central”.

Cuestionado si Morena elaboraría un dictamen de reforma electoral o esperarán a que el Ejecutivo federal envíe la propia al Congreso, recordó que hace dos años, cuando condujo el grupo para la reforma electoral, se tenían aproximadamente 120 iniciativas de reforma en materia electoral.

Aun así, continuó, primero esperarán a la iniciativa del Presidente para después entrar en diálogo con el resto de las fuerzas políticas y construir consensos en torno a ella.

“Tenemos que tener mucho diálogo con todas las fuerzas políticas y a partir de ese diálogo, de esos entendimientos, yo creo que saldrá la reforma. Yo no la visualizo (aprobarla) a rajatabla, y eso sin importar de quién sea.

“Yo incluso, en declaraciones del PAN, veo que van mucho en el sentido de las cosas que nosotros queremos”, afirmó el diputado reelecto.

Descartó que en esta ocasión se dictamine una iniciativa de reforma electoral en la que no se mueva ni una coma, porque, de entrada, será un cambio constitucional que obligará a generar acuerdos con la oposición.

Mínimo, abundó el legislador, se tendrían que modificar los artículos 41, 116 y 99 de la Constitución.

Otros temas que buscarán abordar en la siguiente Legislatura de manera prioritaria, dijo, serán los relativos a la reforma energética y de la Guardia Nacional.

Para ello, indicó, después del 20 de agosto se reunirán los diputados morenistas con sus aliados para trazar una agenda legislativa conjunta, “porque lo que hacemos en Morena es escuchar a todos los compañeros y con base en eso priorizar cuáles son las necesidades y las propuestas de los compañeros diputados”.

Por último, al referirse a su postulación como presidente de la Mesa Directiva, comentó que en Morena tienen claro que no presidirán al mismo tiempo los dos más importantes órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, por lo que no buscarán dirigir también la Junta de Coordinación Política (Jucopo) porque la Legislación es muy clara en que no pueden tener ambas.

24 Horas

