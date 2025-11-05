Buscan a familiares de lesionado internado en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso (15:25 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. El Servicio de Trabajo Social del Hospital General Oaxaca Doctor Aurelio Valdivieso de los Servicios Públicos de Salud del IMSS Bienestar, solicita su colaboración para localizar a los familiares de una persona del sexo masculino internado en esta unidad hospitalaria con diagnóstico de Traqueoplastía.

De acuerdo a informes del Servicio de Trabajo Social, fue llevado a esa unidad hospitalaria por una ambulancia del municipio de Santa Lucía del Camino, sin aportar datos sobre su identificación, hasta el momento no se ha presentado ningún familiar o conocido a pedir informes de esta persona, motivo por el cual se encuentra registrado como no identificado (N.N.)

Cualquier información favor de comunicarse con el Servicio de Trabajo Social al teléfono 951 355 3288.

Por su atención muchas gracias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir