Buscaba a su hijo muerto y un sueño la llevó hasta la morgue donde estaba: “Mamá, hoy a donde vayas me vas a encontrar” (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de mayo. El trabajo de un forense no es fácil, pues son los encargados de investigar las circunstancias alrededor de una muerte a través de diversos procedimientos que los colocan muy cerca de las personas que perdieron la vida cuando realizan la necropsia, especialmente en contextos de violencia o en los que existen muchas interrogantes como accidentes o asesinatos. Es así como la doctora Blanca Lucila Briceño Patlanis, odontóloga forense egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habló sobre un caso muy particular en torno a la muerte de un joven en la alcaldía Xochimilco.

El objeto clave con el que la mamá podría reconocer a su hijo

Fue en el podcast pepe&chema en donde la cirujana dentista especializada en el área forense, quien desde hace 23 años trabaja en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, habló sobre el caso de un joven quien no sólo perdió la vida, sino su identidad, un tema bastante común en este ámbito, por lo que parte de su trabajo consiste en establecer quién es la persona a través de diversos métodos científicos.

De acuerdo con lo referido por la doctora Blanca Lucila, este caso es muy especial por la forma en que se desarrolló, pues narra que el cuerpo atado de un joven de entre 20 y 25 años de edad fue rescatado cuando fue encontrado flotando en el canal de Xochimilco: “Lo revisé y tenía ya varios meses dentro del agua, estaba mucho muy descompuesto, lo pudimos trabajar y ver qué causa de fallecimiento tenía, había sido un golpe en la cabeza y por la dentadura establecí que era una persona muy joven” señala.

El cuerpo del joven fue encontrado flotando en el canal de Xochimilco. | FOTO: Cuartoscuro

Pero lo que le causó intriga es que durante todo ese tiempo no haya sido buscado, por lo que decidió tomarle una fotografía a algo en específico, en caso de que alguien lo hiciera, ya que su piel ya estaba sumamente dañada tras haber permanecido tanto tiempo en el agua y era prácticamente irreconocible. Fue ahí donde mencionó que los peritos en criminalística respetaron un objeto en particular que resultaría clave para su identificación: “Un rosario, él traía puesto un rosario todavía”.

A través de un sueño su mamá encontró a su hijo muerto en el canal de Xochimilco

Días después del hallazgo del cadáver, a finales de abril, una señora se presentó en el Servicio Médico Forense (Semefo) cuando tomó el camión que la llevaba a Huipulco, de acuerdo con lo referido por la doctora, la mujer se dedica a hacer manualidades y ese día iría por material, pero una noche antes tuvo un sueño que la hizo llegar a ese lugar: “Tuve un sueño, soñé que mi hijo me decía ‘mamá ve, porque hoy a donde tú vayas me vas a encontrar, nos vamos a encontrar de nuevo'” lo cual le generó más dudas al no saber a dónde dirigirse. Cabe destacar que la mujer llevaba meses buscando a su hijo, quien salió de fiesta y desde entonces no había vuelto a saber de él.

“Pero no sé por qué en el momento en que pasó enfrente del Forense algo me dijo bájate, es aquí el lugar. Yo le pregunté a una persona y me dijo ‘aquí es donde traen a las personas que mueren‘” narró la doctora Blanca Lucila sobre lo que le dijo la señora en ese momento y agregó algo más sobre el sueño: “En el sueño me dijo (su hijo) ‘mamá, la persona que te va a ver hoy te va a hablar de mí, créele‘”.

De igual forma, la señora habló sobre la fiesta del Día de la Candelaria en Xochimilco, la cual ocurre cada 2 de febrero a la que asistió su hijo, por lo que le ayudó a atar cabos sobre el reciente hallazgo y así, delimitar la ubicación del hecho, que coincidía con la zona en la que fue encontrado el cadáver del joven días atrás. Posteriormente, la señora describió a su hijo y en eso le surgió la duda a la doctora sobre el tipo de manualidades que realiza a lo que respondió: “Pulseras y rosarios”, luego le preguntó que si le había hecho algún rosario a su hijo y contestó: “Sí, precisamente el día que él salió a la fiesta de La Candelaria le dije ‘toma, ponte éste’ y él dijo ‘¡ay mamá, ya sabes que no me gustan tus rosarios”” pero la señora insistió y le dijo que el rosario lo iba a cuidar.

Fue ahí cuando decidió mostrarle la foto del rosario, lo que le causó una fuerte impresión a la señora y le provocó un intenso llanto hasta que finalmente le dijo: “Sí, ese es el rosario que le di el último día“. Aún así, el equipo forense corroboró la identidad por ADN, ya que el rostro estaba completamente desfigurado debido al agua, pero las pruebas confirmaron que efectivamente se trataba de su hijo.

El heraldo de México

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir