Busca Mario Delgado respaldo de oaxaqueños para ser líder nacional de Morena (15:15 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. En medio de la división del partido en el estado, arribó el diputado federal y líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de LXIV Legislatura, Mario Delgado Carrillo en busca de respaldo para ser dirigente nacional de Morena.

Acompañado de diputados federales y algunos líderes de organizaciones simpatizantes llamó a los militantes a mantener la unidad dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para lograr el sueño de un país diferente, sin corrupción, sin pobreza sin violencia, “Morena no puede distanciarse o como algunos señalan que Morena va a tener su proyecto y puede diferir del presidente, el presidente gobierna con el proyecto Morena”, reclacó.

Delgado Carrillo, dijo que lo más importante es la unidad, la fuerza de Morena no está en los dirigentes, está abajo en la gente, el pueblo organizado, reorganizarán a los comités de base, queremos un partido fuerte para estar al lado del presidente, defenidendo el proyecto, erradicar la corrupción, la lucha conra la pobreza, eliminar la violencia, vivir en paz esa es la luha de Morena.

Manifestó que su partido ha dado resultados, ha mostrado que se puede hacer política sin recursos, “Morena es del pueblo de México, no le pertenece a nadie a ningún grupo”.

Delgado, expresó que necesitan una dirigencia con un gran compromiso que esté recorriendo los pueblos y ciudades del país para que se siga difundiendo e incrementando los simpatizantes de la cuarta transformación.

Reiteró su compromiso de salir triunfante en la contienda, el 50 % de las prerrogativas del partido tendrá que ir para las vacunas contra el Covid-19, que se va insistir que se cambie la constitución para lograr que se recorten los recursos para los partidos políticos, para destinarlos al sector Salud, “durante esta pandemia, todos los mexicanos se han apretado el cinturón y por ello los partidos no pueden ser la excepción”.

En días pasados, el aspirante a la secretaría general del Partido Flavio Sosa Villavicencio, denunció que funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) de manera dolosa le negaron el registro de su candidatura al señalar que no contaba con la documentación suficiente al no acreditar su militancia.

Por otro lado, en la dirigencia estatal también existe confrontación de grupos, la ex secretaria de finanzas Elsa Martínez Luis, acusó al actual líder Sesul Bolaños de discriminación violencia política en su contra al pedir su renuncia del cargo, señaló que la llamó “india y pendeja” que no podía seguir en su puesto por no aclarar el destino de los recursos del partido.

