Bruce Willis vive en un ‘segundo hogar’ con atención médica de tiempo completo, revela su esposa (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. La salud de Bruce Willis continúa deteriorándose, al punto que el actor tuvo que ser relocalizado a un “segundo hogar” para recibir atención médica de tiempo completo.

Emma Heming Willis, esposa del actor, reveló en entrevista con Diane Sawyer que el actor, de 70 años de edad, ahora vive en una casa cerca del hogar familiar, con cuidados especiales las 24 horas del día.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora, pero sé que Bruce lo hubiera querido así por el bien de nuestras hijas”, afirmó Heming, de 47 años de edad.

“Él hubiera querido que ellas vivieran en una casa ajustada a sus necesidades, no a las de él”, agregó sobre sus hijas, de 13 y 11 años, respectivamente.

Emma Heming agregó que, tanto ella como sus hijas, visitan a Bruce Willis “muchísimo”, para desayunar y cenar juntos.

La lucha de Bruce Willis contra la demencia

Bruce Willis, de 70 años, reveló en 2023 que se le diagnósticó con demencia frontotemporal.

De acuerdo con Mayo Clinic, la demencia frontotemporal es un término general para un grupo de enfermedades cerebrales que afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Estos lóbulos están asociados con la personalidad, conducta y lenguaje.

Algunas personas que padecen esta enfemedad pueden presentar cambios en su personalidad, actual de formas inapropiadas, impulsivas o indiferentes emocionalmente, además de perder la capacidad de lenguaje.

Instagram @EmmaHemingWillis

Hace un par de días, Heming reveló que el protagonista de Duro de Matar ya presenta fallas cerebrales y pérdida del habla.

“Hemos aprendido a adaptarnos y tenemos una forma de comunicadnos con él, la cuál es muy diferente… él aún tiene movilidad y muy buena salud en general”, agregó la esposa de Bruce Willis.