Brozo responde a AMLO: lo acusa de arrodillarse ante “la verdadera mafia del poder” (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. Brozo, el personaje creado por Víctor Trujillo, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de arrodillarse ante “la verdadera mafia del poder para cumplir con su capricho de vivir en Palacio Nacional”.

Durante su programa en Latinus del viernes por la noche, Brozo respondió a las alusiones que realizó el presidente el pasado 31 de enero, cuando dijo desconocer a Brozo, pues antes “no era así”.

López Obrador dijo entonces que ya no reconoce al Brozo actual, pues el de antes “era inteligente” e incluso aseguró que le avisó un día antes sobre la publicación de los videos donde René Bejarano aparece recibiendo dinero en efectivo del argentino Carlos Ahumada.

“Yo no entendí, pero el recado que me mandó a la casa, una tarjeta: ‘mañana va a caer una bomba’ o algo así, y sí, ¡bomba!”, dijo Brozo, parafraseando a López Obrador.

En su programa, Brozo corrigió a López Obrador: “No te confundas, no te avisé de Bejarano, te avisé de tu secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, ese al que le gustaba jugar en Las Vegas, y al que el gobierno federal y no tú, encarceló por fraude y lavado de dinero”.

Luego, recordó que dos días después recibió los videos de Ahumada y Bejarano, y afirmó que decidió exhibirlos porque “no podía ser cómplice de esa desfachatez (…) y nunca he sido pelele de nadie”.

“De ese video no te avisé y mira que qué bueno porque, de hacerlo, tu actual confusión sería mucho más grave y todavía más hecho bolas, si además de Ponce y Bejarano te hubiera avisado de otro de tus colaboradores, Carlos Ímaz, en ese tiempo esposo de Claudia Sheinbaum, recibiendo dinero del mismo argentino para llevar de paseo a la familia”, añadió.

Y continúa: “…Imagínate si te hubiera avisado de que Manuel Bartlett ocultó 23 casas y 13 empresas en su declaración patrimonial, de las transas de Ana Gabriela Guevara, de los contratos de tu prima Felipa o lo fotogénico que resulta tu secretario Alejandro Esquer haciendo carrusel en el banco”.

“Y nomás trata tú de visualizar el desmadre neuronal que te provocaría si te hubiera avisado de la flotilla de autos de tu fiscal Alejandro Gertz, o de las propiedades de Irma Eréndira Sandoval, o de los sobres de tus hermanos Pío y Martinazo, o de que al parecer tu señora nuera tiene dinero.”

“No, Andrés, por ahí no es, porque, parafraseando al filósofo francés Michel de Montaigne, si no estás seguro de tu memoria, debes abstenerte de mentir”.

Ya no reconoce a Andrés Manuel

Brozo coincidió con López Obrador, asegurando que tampoco reconoce al Andrés Manuel como presidente.

“Andrés era una gente que conocí, inteligente, con sentido del humor, ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el Andrés que no conocía”, dijo Brozo.

“Yo conocí al Andrés que prometió construir la paz y buscar la hermandad de todos los mexicanos; al Andrés que aseguró que nadie iba a violar la Constitución; al Andrés que aseguraba que iba a acabar con la corrupción; al Andrés que garantizaba que todos los mexicanos tendrías medicamentos y acceso a servicios médicos; al Andrés que impulsaría las energías limpias; al Andrés que juraba que habría transparencia; al Andrés que pregonaba que jamás iba a linchar a ningún periodista, al Andrés que ofrecía justicia, que quería transformar a México para bien. Conocí al Andrés, al eterno candidato. Al que no conocía, era al presidente. ¿Cuál de los dos habrá cambiado?, el payaso que critica, exhibe y maldice, o el político que se tuvo que arrodillar ante la verdadera mafia del poder para cumplir su capricho de vivir en Palacio Nacional?”, finalizó.

