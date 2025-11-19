Brinda PRI, apoyo legal a nueve jóvenes detenidos por marcha de Generación Z (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que brinda apoyo legal a 9 de los 18 jóvenes detenidos el sábado pasado en el zócalo de la Ciudad de México durante la marcha de Generación Z.

“Hemos tenido contacto de manera directa con nueve, muchos de ellos tienen sus propios abogados, hay que entender que son gente que tiene día a día una vida cotidiana y luego les empiezan a pedir dinero, recursos, por eso es de manera gratuita el acompañamiento que damos”, señaló el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

En conferencia de prensa en el Senado, el dirigente priista acusó al gobierno federal de haber dado la orden de reprimir a los manifestantes.

“La orden vino desde el más alto nivel del gobierno: reprimir, castigar, violentar, golpear, a los jóvenes que participaron en la marcha del pasado sábado”.

Marcha de la Generación Z para el 20

Respecto a la convocatoria para salir a marchar este jueves 20 de noviembre, el también senador, aclaró que todos los mexicanos tienen la libertad de salir a manifestarse y que el gobierno tiene que garantizar que se cuide la integridad física y personal de todos los que manifiestan su inconformidad de una marcha.

Informó que en los próximos días realizarán una campaña para dar a conocer los rostros de personajes de Morena como Jesús Ramírez, Epigmenio Ibarra y El Fisgón.

“Porque a estos que promueven la división en Morena como el impresentable, corrupto, cobarde y propagandista de Epigmenio Ibarra, como el otro idiota de (Rafael Barajas) El Fisgón, como el cínico de Jesús Ramírez que es el que promueve la división en los medios de comunicación, ese patán, cobarde, los vamos a exhibir en los medios y en las redes sociales para que el pueblo de México conozca su cara y cuando los vea en la calle que les reclame, que les exija cuentas, porque ellos están dividiendo al pueblo de México”, aseguró.

