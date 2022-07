Brinda Lalo Rojas acompañamiento a jóvenes universitarios (10:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de julio. El Diputado Local Eduardo Rojas Zavaleta celebró la conformación de la Asociación Civil “Joven, Libre y Universitario”, la cual está integrada por jóvenes que cursan sus estudios de nivel superior, que buscan integración y nuevos liderazgos.

El legislador priista, suscribió este día un convenio de asociación con el colectivo de reciente creación para brindar el acompañamiento a los jóvenes universitarios, quienes refirieron estar comprometidos con la sociedad oaxaqueña, además de reflejar el compromiso del congresista.

Al felicitarlos por su iniciativa, el legislador priista señaló que a la par de cumplir con sus objetivos personales, también contribuyan al desarrollo de la sociedad oaxaqueña.

“Yo siempre he dicho, que los verdaderos cambios que necesitamos no solo en Oaxaca, sino en México y el mundo, van a ser reales, verdaderos, cuando sean junto a la educación”, expresó.

El legislador señaló que al conocer que el proyecto consistía en unir a universitarios e instituciones, no dudo en sumarse, “yo me sumo, y me sumo como Lalo Rojas, porque me interesa cuidar mi nombre, eso perdura más allá de tres años que es el periodo de un diputado; sea o no sea diputado ahí vamos a estar”.

Durante el encuentro, el legislador compartió con los jóvenes sus inicios en el quehacer de la política y los llamó a crear un gran equipo, para ayudar a más jóvenes a cumplir sus metas.

“Contagien ese liderazgo a otros jóvenes, contagien a otras universidades para que sumen, y hagamos un gran equipo que trabaje para cumplir sus sueños de ustedes, y que ayude a cumplir los sueños de los demás”, indicó.

El grupo de jóvenes está conformado por estudiantes de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, del Instituto de Ciencias Jurídicas, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, del CRENO, de la Universidad Regional del Sureste y de La Salle.

Al encuentro asistieron el director del Colegio de Estudio Científicos y Tecnológicos de Oaxaca, Gustavo Marín Antonio, y el notario Rafael Avilés Álvarez, quienes secundaron la iniciativa, con el animo de que más estudiantes de otras instituciones de nivel superior se sumen.

