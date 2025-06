Brenkids y Pueblos Mixtecos en Lucha fomentará educación financiera desde la infancia en Huajuapan (18:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 9 de junio. El dirigente de Pueblos Mixtecos en Lucha, Francisco Alberto Arroyo Trujillo, informó que con la empresa Brenkids y la organización que encabeza, buscarán inculcar la educación financiera a todos los grupos de edad.

“La invitación es porque traemos un proyecto muy importante para la Mixteca, niñez y juventud, también para adultos; es un programa financiero escolar, para meterle un poco de más ideas a los niños para como ahorrar su dinero”, indicó.

Señaló que la empresa Brenkids se dedica a la educación financiera enfocada los niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, ofreciendo capacitación, así como ramo editorial elaborando libros con contenidos educacionales en materia financiera para primaria y secundaria.

Subrayó que la organización Pueblos Mixtecos en Lucha decidió apoyar a la empresa Brenkids, fianzas para niños, porque considera importante impulsar la economía local.

En tanto, Ulises Camarillo, licenciado en derecho, adelantó que este lunes en conferencia de prensa se presentará personal de la empresa Brenkids, quien hablará sobre el tema y los logros que ha logrado en otras partes del país.

“Es bueno inculcar estos principios a un menor de edad, para que en su momento no cometa los errores que nosotros hemos cometido, como sociedad adulta, ya que no hemos manejado bien. Tomamos en cuenta cuestión económica, la Mixteca está en un nivel económico bajo no solo porque no hay dinero, si no porque no se han manejado de forma correcta las remesas que nos envían nuestros familiares de estados unidos.

Es por eso que creo importante, enseñar o inculcar esos principios y bases de encomia a nuestros niños”, recalcó.

Aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP), no maneja la educación financiera, sin embargo, el que tiene la empresa Brenkids esta elaborado por pedagogos y otros profesionistas relacionados con la materia.

